PayPro Hadirkan Layanannya di Angkutan Umum

: PayPro mengumumkan aplikasi pembayarannya kini dapat digunakan pada angkutan umum atau lebih dikenal masyarakat sebagai angkot, di wilayah Jakarta. Selain itu, PayPro juga mengumumkan aplikasi layanannya telah dapat digunakan di ribuan pedagang di Bandung."Setelah kami luncurkan pembayaran dengan Bajaj menggunakan PayPro pada bulan November 2017 maka kami sangat senang kali ini dapat meluncurkan pembayaran angkot di Jakarta dengan menggunakan aplikasi PayPro," ujar Chief Financial Officer PayPro David Santoso.Santoso juga menyebut bahwa program ini merupakan wujud dukungan PayPro untuk mendorong masyarakat Indonesia beralih ke angkutan umum.Selain itu, program ini juga bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa transaksi non tunai lebih menguntungkan, jika dibandingkan dengan transaksi tunai.Pada tahap awal, PayPro telah bekerja sama dengan 25 angkutan umum bernomor trayek M-44 dengan rute perjalanan Kalimalang-Karet. Melalui kerja sama ini, PayPro mengaku menawarkan cashback 100 persen di hari Senin-Rabu, dan cashback 25 persen pada Kamis-Minggu.Dalam waktu dekat, PayPro menyebut akan memperluas kerja samanya dengan 100 angkutan umum bernomor trayek yang sama, serta angkutan umum bernomor trayek berbeda di Jakarta. Selain itu, PayPro juga telah meluncurkan program berbelanja via aplikasi PayPro yang dapat digunakan di ribuan merchant di Bandung.PayPro menyediakan program promosi berupa cashback sebesar 20 persen untuk transaksi, serta cashback untuk transaksi berupa pengisian ulang saldo pada alikasinya. Namun, program promosi tersebut memiliki persyaratan dan ketentuan yang berlaku.Selain itu, PayPro mengungkap bakal memperbanyak mitra pedagang pada aplikasi layanannya, guna menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi sekaligus mengedukasi masyarakat terkait keuntungan transaksi non tunai.(MMI)