Infinix Kembali Menarik Perhatian, Rilis Infinix Zero X Pro dan Neo

Jakarta: Merek Infinix sempat meramaikan pasar smartphone di Indonesia beberapa tahun lalu dan belakangan merilis beberapa produk. Kini mereka kembali dengan langsung memperkenalkan banyak smartphone terbaru dari seri unggulan.Pertama, Infinix resmi meluncurkan Infinix Zero X Series yang menjadi seri flagship. Di sini ada dua varian yang diperkenalkan yaitu Infinix Zero X Pro dan Zero X Neo. Keduanya sama-sama menjagokan kamera belakang.“Infinix Zero X Series adalah jawaban kami akan kebutuhan smartphone dengan teknologi kamera terbaik sekaligus memenuhi harapan para X Fans di Indonesia. Infinix Zero X Series hadir untuk memenuhi kebutuhan konten sosial media yang baik dan tetap berkualitas tinggi,” ujar Country Marketing Manager Infinix Indonesia, Sergio Ticoalu di acara peluncuran.Infinix Zero X Pro menggabungkan tiga kemampuan jagoan kamera belakang smartphone saat ini yaitu kamera 108MP, 60x telescope zoom, dan teknologi OIS. Di bagian kamera depan ada kemampuan 16MP yang juga dilengkapi fitur AI.Pada Infinix Zero X Neo disajikan kemampuan kamera belakang 48MP dengan mode super-malam dan kemampuan kamera depan yang sama. Di segi ukuran keduanya memiliki ukuran layar yang tidak jauh berbeda, 6,67 inci dengan panel Super AMOLED juga refresh rate 120Hz yang ditujukan untuk visual bermain game yang sangat memanjakan mata.Di bagian dapur pacunya, kedua seri Infinix Zero X menggunakan MediaTek Helio G95 yang bukan hanya chipset tertinggi MediaTek tapi juga ditujukan untuk pengalaman gaming untuk game berat.Infinix Zero X Pro dan Zero X Neo punya perbedaan lain di bagian baterai. Seri Infinix Zero X punya baterai 4.500 mAh dengan pengisian cepat 45W sementara Infinix Zero X Neo lebih besar baterainya yaitu 5.000 mAh dengan pengisian cepat 18W.Infinix Zero X Pro dibanderol Rp4.899.000 dengan kapasitas RAM 8GB dan memori internal 256GB sementara Infinix Zero X Neo di harga Rp3.199.000. Keduanya bakal dijual dengan potongan harga selama sesi flash sale di pada tanggal 8 Oktober untuk versi Neo dan 15 Oktober yang versi Pro.