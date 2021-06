Huawei Umumkan Versi Baru Aplikasi My Huawei

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Huawei mengumumkan versi baru dari aplikasi My Huawei, aplikasi resmi yang ditujukan sebagai saluran bagi pelanggan dalam menemukan berbagai informasi dan layanan. Aplikasi My Huawei baru ini terintegrasi dengan toko online resmi Huawei dan Huawei Community resmi."Aplikasi My Huawei lebih dari sekedar aplikasi dukungan bagi pelanggan, tetapi merupakan aplikasi sempurna yang lengkap bagi konsumen untuk merasakan layanan penuh Huawei, menjelajahi produk digital kami, dan terlibat dengan penggemar Huawei lainnya," ujar Country Head Huawei CBG Indonesia Patrick Ru.Jika dibandingkan dengan versi terdahulunya, pembaruan aplikasi My Huawei ini disebut Huawei menyediakan saluran lebih komprehensif bagi pengguna untuk menemukan segala informasi dan layanan dari Huawei.Di aplikasi My Huawei, konsumen dapat menemukan layanan dukungan yang mereka butuhkan, dan juga dapat melihat pengalaman dan ulasan pengguna lain tentang berbagai produk Huawei.Selain itu, pada aplikasi My Huawei yang baru, beberapa fitur sorotan disajikan di halaman Home, memungkinkan pengguna untuk menemukan berbagai berita dan aktivitas terkait dengan produk Huawei.Aplikasi ini juga berbekal halaman Community yang mengintegrasikan Huawei Community dengan konsumen untuk berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain.Huawei juga menghadirkan halaman Me, memungkinkan konsumen untuk menyimpan semua data dan konten, sehingga konsumen dapat dengan mudah menemukan data aplikasi.Tersedia juga halaman Support, menyediakan layanan resmi Huawei termasuk informasi mengenai perangkat, diagnostik cerdas, pemecahan masalah, informasi dan layanan, aktivitas, serta beberapa manfaat lainnya yang bisa didapatkan dari pembaruan aplikasi My Huawei.(MMI)