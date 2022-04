Infinix Zero 5G Sapa Konsumen Indonesia, Ini Spesifikasinya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Infinix resmi meluncurkan smartphone 5G pertamanya, Zero 5G, di pasar Indonesia. Zero 5G disebut sebagai persembahan pembuka tahun 2022 untuk smartphone dengan nilai, fitur, dan fungsional terbaik di kelas harganya dari Infinix bagi konsumen Indonesia.“Menghadapi pasar smartphone yang berkembang cepat, Infinix melihat dan mengerti kebutuhan para pengguna akan perangkat digital untuk menemani keseharian dinamis mereka. Kecepatan menjadi fokus utama kami untuk pengguna anak muda yang energetik, serba produktif, dan serba cepat,” ujar Farah Huang, SEA Regional Marketing Head Infinix Mobility.Smartphone ini mengunggulkan dukungan konektivitas jaringan 5G serta chipset Mediatek Dimensity 90. Sebagai informasi, chipset MediaTek Dimensity 900 5G pada Infinix Zero 5G ini dibangun dengan arsitektur 6nm dan terintegrasi dengan modem 5G New Radio (NR) sub-6GHz.Fabrikasi modern 6nm terdiri dari delapan inti (octa-core CPU) yang terdiri dari dua prosesor Arm Cortex-A78 frekuensi hingga 2,4GHz dan enam inti Arm Cortex-A55 dengan frekuensi hingga 2GHz.Chipset MediaTek pada Infinix Zero 5G ini didampingi GPU Arm Mali-G68 MC4 dan unit kecerdasan buatan independen atau Artificial Intelligence APU, diklaim mampu mengefisiensikan tidak hanya daya secara optimal, juga daya tahan baterai.Soal layar, Zero 5G mengusung layar berukuran 6,78 inci FHD+ ultra-smooth dengan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz. Smartphone ini mengusung desain Uni-Curve, desain dengan lekukan halus di belakang panel dan menggunakan material komposit menyerupai kaca.Sedangkan soal kamera, Infinix membekali Zero 5G dengan kamera utama 48MP ultra-zoom 30x, didampingi kamera portrait 13MP dan kamera virtual 2MP. Kamera smartphone ini juga didukung kemampuan merekam video gerak lambat atau slow motion hingga 960 fps.Di bagian depan Zero 5G, Infinix menyemat kamera dengan dukungan lampu flash dan teknologi kecerdasan buatan (AI). Sementara itu, smartphone ini menggunakan RAM LPDDR5, diklaim mampu menyuguhkan peningkatan kinerja memori 29 persen lebih baik dibandingkan dengan LPDDR4X generasi sebelumnya, serta penurunan energi sebesar 14 persen.Selain itu, Infinix Zero 5G juga hadir dengan bekal baterai berkapasitas 5000mAh dengan teknologi pengisian cepat 33W, diklaim mampu bertahan selama 9,4 jam untuk bermain game, 27 hari siaga, 22 jam menelepon, dan 152 jam memutar musik.Infinix turut membekali Zero 5G dengan Heat Pipe Thermal Module 2.0, berkemampuan mengawasi suhu perangkat sehingga pengguna dapat menggunakan smartphone untuk bermain game dengan durasi lama tanpa khawatir overheating.Infinix Zero 5G akan tersedia dalam tiga varian warna yaitu Cosmic Black, Skylight Orange, dan Horizon Blue. Smartphone dengan sistem operasi Android XOS 10 ini akan tersedia di Indonesia pada tanggal 7 April 2022.Zero 5G akan ditawarkan terlebih dahulu via tahap First Sale eksklusif di Shopee seharga Rp3.399.000.