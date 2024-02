Berita Teknologi Terpopuler, Bandung Global Game Jam 2024 hingga Like a Dragon: Infinite Wealth

Advertisement

(MMI)

Jakarta: Medcom.id merangkum berita teknologi terpopuler atau berita yang paling banyak dibaca pada hari Selasa, 30 Januari 2023 yang mungkin terlewat oleh pembaca Medcom.id.Di bawah ini, Medcom.id menyajikan rangkuman dari masing-masing berita teknologi terpopuler dilengkapi dengan tautan yang dapat diakses untuk menuju berita lengkap dari tiga berita teknologi terpopuler.Agate mengumumkan bahwa mereka menjadi tuan rumah dalam gelaran Bandung Global Game Jam 2024. Secara singkat, itu merupakan sebuah acara yang dilakukan oleh hasil kolaborasi Agate Academy bersama dengan Komunitas Game Dev Indonesia.Perlu diketahui juga, acara tersebut mendapatkan dukungan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat, Asosiasi Game Indonesia, Axioo, Pongo, Indigo Telkom, dan juga GU Studio.Baca “Agate Menjadi Tuan Rumah Bandung Global Game Jam 2024” di sini Sebagai pengguna smartphone, tentunya kita tidak bisa jauh-jauh dari penggunaan pulsa maupun internet data. Pulsa dan paket data bahkan menjadi kebutuhan utama yang penting dalam kehidupan di era modern saat ini.Namun terkadang, ada situasi dimana kita mengalami habis paket data dan tidak menyimpan pulsa cadangan untuk digunakan pada situasi darurat. Dalam situasi seperti itu, ada beberapa provider yang menyediakan fitur pinjam atau hutang pulsa, salah satu provider yang menyediakan layanan ini adalah Telkomsel.Baca “Mudah! Ini Cara Hutang Pulsa Telkomsel untuk Kondisi Darurat” di sini Sega mengumumkan bahwa terdapat lagu dari Ringo Shiina yang muncul pada game unggulan mereka, Like a Dragon: Infinite Wealth. Hal ini didasari bahwa Sega telah melakukan kerja sama bersama dengan Ringo untuk menggarap beberapa lagu dan meminta lagu dari Ringo untuk bisa hadir dan meriahkan game Yakuza tersebut.Hal ini sendiri menjadi salah satu hal yang mampu untuk meningkatkan kemeriahan game tersebut. Bahkan, perlu diketahui bahwa Like a Dragon: Infinite Wealth menjadi game Yakuza paling laris di Steam. Bisa dikatakan bahwa Sega bersama dengan Ryu Ga Gotoku Studi berhasil menggarap dan mengembangkan game yang satu ini.Baca “Lagu Ringo Shiina Meriahkan Like a Dragon: Infinite Wealth” di sini