Agoda Rilis Buku Anak Dibuat Pakai AI Generatif

Advertisement

(MMI)

Jakarta: Agoda merilis buku untuk anak-anak yang dibuat dengan memanfaatkan teknologi AI Generatif atau Generative AI (GenAI). Buku berjudul Maya and the Secret World of Agoda ini ditujukan untuk memicu imajinasi dan mendorong anak mengeksplorasi dan menikmati teknologi.Buku Maya and the Secret World of Agoda ini telah tersedia untuk diunduh secara gratis di platform Agoda dan tersedia dalam beberapa bahasa, termasuk dalam bahasa Thailand dan bahasa Inggris.Salinan original dan desain visual awal untuk buku setebal 24 halaman ini sepenuhnya diciptakan dengan alat GenAI ChatGPT dan Midjourney, namun tetap pengawasan tim pemasaran, teknologi dan penerjemah Agoda.Buku ini menceritakan soal anak perempuan bernama Maya, yang memulai petualangan saat mengunjungi ibunya di kantor Agoda yang berlokasi di Bangkok, Thailand. Buku ini juga mengajak pembaca menikmati petualangan Maya tersebut.Melalui petualangan Maya, buku ini memperkenalkan konsep teknologi melalui karakter lucu, bertujuan untuk membantu menangkap imajinasi pembaca, serta menjadikan buku sebagai pilihan mendidik dan menghibur untuk anak dan keluarga yang tertarik pada teknologi di seluruh dunia.Selain itu, buku ini juga ditujukan sebagai perwujudan dari dedikasi Agoda terhadap teknologi dan komitmennya dalam menginspirasi kreativitas pada masyarakat berusia muda, terutama di Asia, lokasi kantor pusat Agoda.Chief Technology Officer Agoda Idan Zalzberg mengungkap menciptakan buku ini merupakan proyek menyenangkan untuk membantu mendorong lebih banyak anak untuk mengeksplorasi dan menikmati teknologi.Zalzberg menambahkan kehadiran buku Maya and the Secret World of Agoda ini sekaligus merayakan perjalanan Agoda dan ribuan pegawainya yang bekerja tanpa lelah dalam membantu wisatawan untuk melihat dunia.Agoda juga menegaskan bahwa pihaknya sangat serius soal GenAI, dan menyebut memiliki lebih dari tujuh puluh proyek internal yang dilakukan di departemen teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan platform bagi wisatawan secara global.Selain itu, Agoda juga menyebut bahwa peningkatan Gen AI, saat ini, berkontribusi terhadap fitur baru di platform Agoda dan memperkuat pengalaman dukungan pelanggan lebih efektif.