Kamera 200MP dan Fast Charging 180W, Ini Spesifikasi Lengkap Infinix Zero Ultra dan Harganya

Jakarta: Infinix kian percaya diri setelah di bulan Agustus laporan firma riset pasar Canalys mengumumkan nama mereka masuk dalam posisi lima besar pangsa pasar smartphone di Indonesia.Kini mereka merilis dua smartphone terbaru di Indonesia yang juga baru saja diumumkan di mancanegara, yaitu Infinix Zero Ultra dan Zero 20. Lini Zero sendiri dikenal sebagai flagship dari merek tersebut.Infinix Zero Ultra ini menjadi jagoan dari Infinix karena menawarkan kemampuan kamera belakang 200MP dan daya fast charging 180W. Baterainya yang berkapasitas 4.500 mAh diklaim bisa terisi penuh dalam durasi 12 menit.Baterai Infinix Zero Ultra diklaim aman saat pengisian dengan teknologi yang disebut bisa mengurangi panas sekalipun berada di lingkungan dengan suhu tinggi. Jadi usia baterai juga lebih panjang.Charger Infinix Zero Ultra juga dibuat berukuran ringkas, tidak besar, dengan mengandalkan teknologi GaN. Ukurannya bisa lebih kecil tapi punya konversi 99 persen. Di bagian dapur pacunya smartphone ini mengandalkan MediaTek Dimensity 920 5G dan GPU Mali-G68 MC4.Infinix Zero Ultra dibekali RAM 8GB yang bisa ditambahkan menjadi 13GB dan memori internal 256GB. Soal kemampuan kameranya disebutkan bahwa di bagian belakang ada kamera 200MP dengan OIS dan didampingi kamera ultrawide 13MP serta sensor depth 2MP.Di kamera depan atau selfie camera tersedia kemampuan 32MP. Layar Infinix Zero Ultra sudah menyajikan panel AMOLED dengan bagian tepi melengkung sehingga memberikan kesan kelas premium atau high-end.Layarnya memiliki spesifikasi refresh rate 120Hz di ukuran 6,8 inci serta resolusi 2400 x1080 piksel. Tingkat sensitivitasnya atau touch sampling rate di sini mencapai 360Hz, jadi punya spesifikasi yang juga mumpuni untuk gaming.Infinix Zero Ultra mulai dijual di Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2022 dengan banderol Rp6.499.000. Harganya termasuk terjangkau dan menawarkan spesifikasi yang hampir setara smartphone kelas high-end.