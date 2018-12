Kata.ai Kenalkan Inovasi Conversational AI di Indonesia

: Kata.ai meluncurkan inovasi teknologi kecerdasan buatan berbasis percakapan atau conversational AI karyanya dalam Kata Platform 3.0. Inovasi ini diumumkan pada ajang Interact 2018, dengan tema “AI for Intelligent Digital Transformation."Selama tahun 2017 hingga tahun 2018, kami mendapatkan banyak kesempatan untuk bekerja sama dengan pelaku industri di Indonesia yang mulai menyadari pentingnya memanfaatkan teknologi AI untuk mengembangkan bisnis mereka di era yang semakin kompetitif," ujar CEO dan Co-Founder Kata.ai Irzan Raditya.Inovasi tersebut termasuk teknologi Text Summarization, fitur pengolahan informasi teks panjang menjadi ringkasan sebanyak tiga kalimat secara otomatis. Fitur ini memungkinkan pengguna mengolah informasi panjang menjadi informasi singkat agar mudah dicerna.Fitur lainnya yaitu Voice Chatbot, memungkinkan chat bot karya Kata Platform untuk mengolah pesan berbentuk suara dari pengguna, sehingga interaksi tidak memerlukan aktivitas menulis. Kata Platform juga dibekali dengan fitur lain seperti Project System, Modules, CMS Studio, dan Natural Language Prediction API.Fitur tersebut merupakan hasil proses penelitian dan pengembangan tim riset Kata.ai melalui berbagai karya ilmiah yang telah dipresentasikan di konferensi AI tingkat Internasiona, termasuk ACL Workshop on Deep Learning Approaches for Low-Resource NLP di Australia, EMNLP Workshop on Noisy User-generated Text di Belgia.Riset dan pengembangan ini juga telah dipresentasikan di International Conference on Asian Language Processing (IALP) 2018 di Universitas Telkom, Bandung. Hal ini merupakan bentuk komitmen Kata.ai untuk berkontribusi dalam kemajuan teknologi AI dari sisi ilmiah, tidak hanya membangun produk.(MMI)