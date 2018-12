Perum Peruri Andalkan IoT Telkomsel untuk Digitalisasi Bisnis

Perusahaan Umum Percetakan Uang republik Indonesia (Perum Peruri) dan Telkomsel melakukan penandatanganan Memorandum of Udnerstanding di GraPARI Telkom Group, Jakarta.Hal ini sebagai awal kerja sama Telkomsel untuk menyediakan solusi digital termasuk Internet of Things (IoT) sebagai bagian digitalisasi binis dari Perum Peruri."Perum Peruri yang telah mempercayakan layanan Telkomsel MyBusiness dan Telkomsel IoT sebagai solusi untuk membantu program digitalisasi perusahaan serta pengembangan bisnis Digital Security mereka," ungkap VP Corporate Account Management Telkomsel, Primadi K. Putra.Solusi digital yang disediakan Telkomsel bagi Perum Peruri diantaranya adalah IoT untuk Digital Security Business, Telkomsel FleetSight, transaksi digital TCASH dan SMScBroadcast sotution / LBA (location based advertising).Solusi IoT (internet of things) Telkomsel akan digunakan untuk mendukung layanan-layanan Digital Security Business Perum Peruri yang berbasis aplikasi dan sistem.Solusi lainnya yaitu Track & Trace juga menjadi solusi IoT yang disebut didukung oleh solusi layanan Connectvity Telkomsel yang memang ditujukan untuk BUMN.Layanan Government Solution dan Personalisasi Perum Peruri juga akan menjadi layanan yang akan disinergikan bersama dengan Telkomsel.Perum Peruri sendiri merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipercaya oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mencetak uang kertas dan uang logam Rupiah serta produk dokumen sekuriti atau kertas berharga non uang lainnya, seperti pita cukai, meterai, paspor dan perangko."Sebagai operator yang berkomitmen untuk mendigitalisasi Indonesia melalui penerapan teknologi, Telkomsel telah menyiapkan layanan maupun solusi bisnis berbasis teknologi masa depan sehingga dapat mendukung terwujudnya kesiapan para pelaku bisnis di Indonesia," tutur Primadi.(MMI)