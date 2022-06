WhatsApp Mungkinkan Semua Orang Sembunyikan Informasi Diri

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: WhatsApp mulai mengembangkan pengaturan privasi baru sejak tahun lalu, memungkinkan pengguna menyembunyikan foto profil, terakhir terlihat, dan informasi About dari pengguna tertentu pada daftar kontak mereka.Ketersediaan pengaturan terbatas sebab masih merupakan versi beta, namun WhatsApp telah mengumumkan bahwa pihaknya telah menggulirkan pengaturan ini ke pengguna di seluruh dunia pada perangkat iPhone dan Android.Hingga saat ini, WhatsApp menyajikan tiga opsi privasi untuk foto profil pengguna, last seen, dan informasi About, yaitu Everyone, My Contacts, dan Nobody. Opsi ini didampingi oleh opsi keempat yaitu My Contacts except…, yang juga tersedia untuk privasi Status.Seperti nama yang diusungnya, opsi baru ini memungkinkan pengguna menampilkan profil foto profil WhatsApp, last seen dan informasi About kepada pengguna di daftar kontak kecuali kontak yang dikecualikan.Namun perlu diperhatikan bahwa opsi ini juga menyebabkan pengguna yang menggunakannya untuk tidak dapat melihat informasi serupa dari kontak yang dikecualikan tersebut. Kemampuan serupa juga ditemukan pada opsi read receipts.Perbedaan antara keduanya yaitu saat mengaktifkannya, kemampuan pada opsi read receipts ini tidak berfungsi pada chat grup. Untuk mencoba pengaturan privasi ini, pengguna dapat menyesuaikan pengaturan ini via Settings, Account dan Privacy di WhatsApp baik pada iPhone maupun perangkat Android.Selain menggulirkan kendali privasi baru ini secara luas, WhatsApp juga mengumumkan sejumlah fitur panggilan grup, memungkinkan pengguna membisukan pengguna lain selama panggilan grup serta mengirimkan pesan kepada pengguna tertentu.Pengguna juga dapat menemukan banner saat seseorang bergabung ke panggilan grup, menampilkan informasi kontak yang bergabung dalam panggilan. Hal ini memudahkan pengguna saat melakukan panggilan dengan partisipan dalam jumlah besar.