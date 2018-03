BBM Beta Android Janjikan Performa Lebih Cepat

: Aplikasi BBM beta versi menerima update berisi sejumlah fitur yang diperkirakan juga akan segera tersedia pada aplikasi pesan instan versi non beta tersebut.Sebelumnya pada bulan lalu, aplikasi BBM beta tersedia di Google Play Store, dalam versi 3.14, untuk anggota penguji beta.Salah satu fitur baru yang diboyong update BBM beta ini memungkinkan pengguna perangkat BlackBerr bersistem operasi Android untuk memindahkan kontak dari BlackBerry 10 dengan cepat. Untuk melakukan hal ini, pengguna perlu mengakses tab Me dan Contacts.Kemudian, pengguna dapat menempatkan daftar kontak BB10 yang telah diekspor akan diimpor ke kontak Android. Selain itu, BBM versi terbaru ini juga menjanjikan performa akses lebih cepat, antarmuka pengguna lebih responsif, dan notifikasi lebih baik.Versi terbaru aplikasi ini juga menjanjikan panggilan BBM Voice dan Video tidak lagi terputus saat panggilan telepon masuk diterima. Tidak hanya keyboard, BlackBerry juga menghadirkan perbaikan untuk imput pesan dalam percakapan di aplikasi tersebut.Update ini juga memungkinkan pengguna untuk membagikan temuan unggahan menarik dengan rekan pada kontak di BBM, dan situs akan secara otomatis menampilkan pratinjau saat membagikan alamat URL situs pada percakapan.Sebelumnya, Microsoft dan BlackBerry mengumumkan kerja sama strategis, ditujukan untuk perusahaan yang mengandalkan smartphone sebagai alat komunikasi dengan pegawainya. Kedua raksasa teknologi ini berjanji menjadikan ponsel lebih aman melalui solusi BlackBerry Enterprise BRIDGE.Sementara itu, BlackBerry mengonfirmasi bahwa John Chen akan terus menjadi CEO BlackBerry sampai November 2023. Chen dinilai mampu membuat perubahan yang sukses dan mengubah fokus BlackBerry untuk memanfaatkan kekuatan dan asetnya ke Enterprise of Things, kategori baru berpotensi sangat besar.(MMI)