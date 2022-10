5 Startup Pilihan Grab Ventures Velocity Batch 5 x Sembrani Wira

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Setelah membuka pendaftaran pada Juni 2022 lalu, Grab dan BRI Ventures akhirnya mengumumkan lima startup terpilih yang akan mengikuti rangkaian program pembinaan dan akselerator ekstensif Grab Ventures Velocity (GVV) Batch 5 X Sembrani Wira.Lima startup ini adalah Haus!, Little Joy Indonesia, Mangkokku, Off Foods, dan Plépah. Para finalis berhasil menyisihkan lebih dari 100 startup pendaftar yang berminat mengikuti program akselerator angkatan kelima ini.“Kelima startup ini tentunya terpilih karena memiliki bisnis di dua sektor utama yang kami fokuskan tahun ini, yaitu SME Enablement (Pemberdayaan UMKM) dan Direct to Consumers (D2C). Mereka juga terpilih karena memiliki segmentasi pasar yang sesuai fokus program Grab Ventures Velocity, dampak bagi masyarakat dan lingkungan, serta mampu mempertahankan performa bisnisnya selama pandemi,’’ tutur Neneng Goenadi, Country Managing Director of Grab Indonesia.Selama 12-16 minggu, startup finalis akan mendapatkan pendampingan, menguji produk dan ide dalam ekosistem Grab, kesempatan membangun jaringan bisnis dengan venture capital, hingga peluang akses ke pendanaan.Program akselerator ini juga membuka peluang startup untuk menghubungkan mereka ke dalam ekosistem Grab dan jutaan konsumen dan mitra Grab di seluruh Indonesia.Sebagai permulaan, perwakilan para founders mengikuti workshop sehari penuh pada pertengahan Agustus . Adapun narasumber yang memberikan pembekalan antara lain adalah Gita Wirjawan, Founder of Ancora Group dan Mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang berbagi mengenai pentingnya kepemimpinan di dalam organisasi; serta Chatib Basri, Ekonom Senior Indonesia dan Mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang membahas pemulihan setelah pandemi dan dampaknya bagi startup. Workshop ini juga dihadiri oleh Jefrey Joe, Co-Founder dan Managing Partner dari Alpha JWC Ventures.“Dengan mengikuti program ini, kami dapat menyerap ilmu dari para mentor yang mumpuni di bidangnya dan mempertajam skills untuk mengembangkan bisnis kami. Harapannya kami dapat berkolaborasi kedepannya dengan Grab Indonesia,” papar Randy Julius Kartadinata, CEO Mangkokku Indonesia.“Pembinaan ini membantu kami untuk bisa membangun jaringan bisnis yang lebih luas lagi hingga mendapatkan peluang akses ke pendanaan yang lebih besar sebagai langkah untuk meningkatkan inovasi layanan bagi para konsumen di Indonesia,” tambah Jhameson Ko, Co-Founder dan CPO dari Off Foods.“Ini adalah momentum yang baik untuk kami sebagai sebagai startup baru. Harapannya, dengan mengikuti rangkaian program akselerator ini, Plépah memiliki peluang dalam memperkuat dan menumbuhkan bisnis kami secara berkelanjutan,” tutup Rengkuh Banyu Mahandaru, Co-Founder dan CEO Plépah.