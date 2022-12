Mengenal Jerry Lawson, Pencipta Gim Interaktif Google Doodle Hari Ini

Profil Jerry Lawson





Gerald “Jerry” Lawson. Foto: Keluarga Lawson/Google

Jakarta: Google Doodle hari ini, 1 Desember 2022, merayakan ulang tahun ke-82 Gerald "Jerry" Lawson, salah satu bapak gim modern. Ia adalah perintis industri game yang dihormati.Jerry Lawson memimpin tim yang mengembangkan sistem gim video rumahan pertama dengan kartrid gim yang dapat dipertukarkan. Google Doodle menampilkan gim yang dirancang oleh tiga artis tamu dan desainer game Amerika: Davionne Gooden, Lauren Brown, dan Momo Pixel.Jerry Lawson lahir di Brooklyn, New York pada 1 Desember 1940. Dia mengutak-atik elektronik sejak usia dini, memperbaiki televisi di sekitar lingkungannya dan membuat stasiun radionya sendiri menggunakan komponen daur ulang.Jerry Lawson kuliah di Queens College dan City College of New York. Ia memulai kariernya di Palo Alto, California.Setibanya di California, Jerry Lawson bergabung dengan Fairchild Semiconductor sebagai konsultan teknik. Ia kemudian dipromosikan menjadi Direktur Teknik dan Pemasaran departemen video game Fairchild di mana dia memimpin pengembangan sistem Fairchild Channel F dimana "F" berarti fun! (kesenangan!).Ini adalah konsol sistem video game rumahan pertama yang menampilkan kartrid game yang dapat dipertukarkan, joystick digital 8 arah, dan menu jeda. Channel F membuka jalan bagi sistem game masa depan seperti Atari, SNES, Dreamcast, dan lainnya.Pada tahun 1980, Jerry Lawson meninggalkan Fairchild untuk memulai perusahaannya sendiri, VideoSoft—salah satu perusahaan pengembangan video game paling awal milik Black. Perusahaan menciptakan perangkat lunak untuk Atari 2600, yang mempopulerkan kartrid yang dikembangkan Jerry Lawson dan timnya. VideoSoft tutup lima tahun kemudian.Pada tahun 2011, International Game Developers Association mengakui Jerry Lawson sebagai perintis industri atas kontribusinya dalam dunia gim. Pencapaian Jerry Lawson diabadikan di World Video Game Hall of Fame di Rochester, New York.University of Southern California bahkan menciptakan "Gerald A. Lawson Fund" untuk mendukung mahasiswa yang kurang terwakili yang ingin mengejar gelar sarjana atau pascasarjana dalam desain gim atau ilmu komputer.