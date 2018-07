Boleh Berbisnis Lagi di AS, Saham ZTE Naik

Jakarta: Harga saham ZTE naik 17 persen hari ini setelah pemerintah Amerika Serikat kembali mengizinkan perusahaan asal Tiongok itu berbisnis di negaranya.





Nilai saham ZTE yang ada di bursa Hong Kong naik lebih dari 17 persen, menurut laporan CNET. Meskipun begitu, nilai saham ZTE sekarang 37 persen lebih rendah dari nilai saham mereka pada bulan April.



Ketika itu, jual-beli saham ZTE ditahan karena AS mengumumkan larangan dagang pada ZTE. Sementara saham ZTE di Shenzhen, Tiongkok, naik 10 persen.

Departemen Perdagangan AS melarang ZTE berbisnis di AS setelah pemerintah menetapkan bahwa ZTE melanggar perjanjian mereka pada 2017.ZTE dianggap gagal memecat atau menghukum para pekerja yang terlibat dalam pengiriman perangkat AS secara ilegal ke Korea Utara dan Iran.