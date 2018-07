TCash Bisa Dipakai untuk Seluruh Operator

TCash mengumumkan ketersediaan layanan dompet dan transaksi digital via aplikasinya untuk digunakan pengguna penyedia layanan komunikasi selain Telkomsel. Melalui ketersediaan ini, TCash turut memperkenalkan strategi terbaru, dengan visi Semua Bisa."Kami sudah resmi mendapatkan izin dari BI (Bank Indonesia) supaya pengguna layanan operator lain, tak cuma Telkomsel, bisa pakai TCash. Ini juga jadi bentuk dukungan kami terhadap program masyarakat non tunai yang digalakan pemerintah," ujar CEO TCash Danu Wicaksana.Pengguna layanan operator lain dapat memanfaatkan layanan TCash dengan mengunduh aplikasi dan mendaftarkan nomor ponsel. Danu menyebut, tidak ada perbedaan layanan yg ditawarkan untuk pengguna Telkomsel dan pengguna operator lainnya.Seluruh pengguna TCash dari berbagai operator juga disebut dapat memanfaatkan fitur lengkap dari aplikasi TCash, dengan melakukan upgrade via fitur e-KYC dalam aplikasi. Disinggung soal alasannya membuka diri ke operator lain, TCash menyebut hal ini didorong oleh kepercayaannya.TCash mengaku sejak awal pendirian meyakini bahwa layanan yg ditawarkannya harus bisa melayani semua orang, untuk semua transaksi. Hal ini selaras dengan strategi Semua Bisa yg turut diumumkannya hari ini, Selasa 17 Juli 2018.Selain itu, TCash turut mengumumkan akan memperluas kerja sama dengan lebih banyak merchant, termasuk merchant lokal, untuk meningkatkan pengalaman penggunaan pengguna. Sebagai informasi, saat ini TCash telah bekerja sama dengan sekitar 10 ribu merchant lokal di Indonesia.(MMI)