Google Doodle Rayakan Ultah Maya Angelou ke-90, Siapa Dia?

Google merayakan ulang tahun Maya Angelou yang ke-90 dengan Doodle hari ini. Angelou adalah seorang penulis, penulis puisi dan juga seorang aktivis. Tulisan dan tindakannya menyentuh hidup jutaan orang.Terlahir dengan nama Marguerite ANnie Johnson pada 1928, Angelou mengalami tragedi ketika umurnya masih sangat muda.Dia diperkosa ketika dia berumur tujuh tahun, yang membuatnya bisu selama lima tahun. Meskipun bisu, selama lima tahun itu, dia menjadikan buku dan puisi sebagai teman dan tempat pelariannya.Untuk menceritakan tentang kisah Angelou, Google bekerja sama dengan anak laki-laki Angelou, Guy Johnson dan juga Oprah Winfrey, Laverne Cox, Alicia Keys, America Ferrera dan Martina McBride. Semua orang itu terinspirasi oleh ajaran Angelou dan tersentuh oleh puisi Angelou, lapor Hello Giggles."Ketika kami merayakan hari yang seharusnya menjadi ulang tahun ibu saya, saya memikirkan suara lembutnya yang mengajarkan tentang perlunya toleransi, pengertian, pengampunan dan cinta," kata Johnson dalam blog post Doodle."Ibu saya percaya, manusia sangat terlihat sebagai makhluk sosial ketika mereka bersatu... Menurutnya, salah satu tantangan terbesar kita adalah belajar untuk mencintai diri kita sendiri, lalu mendapatkan keberanian dan kebijaksanaan untuk mencintai orang lain."Angelou dikenal dalam industri literatur pada 1969 ketika buku biografinya, I Know Why the Caged Bird Sings menjadi buku dengan penjualan terbaik.Sejak saat itu, Angelou dikenal sebagai tokoh yang membela kesetaraan gender, menjadi panutan para wanita berkulit hitam, feminis dan orang-orang yang ingin mencapai kedamaian di dunia."Salah satu pesan utama yang ibu saya coba sampaikan adalah inklusivitas; bahwa meskipun kita memiliki etnis, agama dan budaya yang berbeda, kita memiliki lebih banyak persamaan daripada perbedaan," kata Johnson."Dia memandang perbedaan kita dalam bahasa, orientasi dan perspektif sebagai indikasi dari kayanya imajinasi dan kreativitas kita, dan merupakan elemen dari sifat dasar kita yang harus kita rayakan."