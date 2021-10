IT: Immersive Tech Luncurkan Rangkaian Produk Smart Home

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Merek perangkat Internet of Thing (IoT) IT atau Immersive Tech yang mulai eksis di Indonesia sejak bulan September tahun lalu kini mengumumkan kehadiran produk terbarunya. Mereka membawa teknologi IoT lebih luas lewat ekosistem produk smart home.Menurut Project Director Immersive Tech, Andre Tanudjaja, pasar smart home di dunia akan mencapai nilai USD174 miliar di tahun 2025. Indonesia sebagai pasar yang besar dan tergolong baru untuk adopsi solusi IoT dinilai memiliki potensi besar.“Peluncuran portfolio IT Smart Home ini adalah fase awal bukti kesungguhan dan komitmen kami untuk menghadirkan produk-produk IoT yang relevan, dengan teknologi terkini, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat urban,” ujarnya.Dia menjelaskan bahwa solusi produk smart home mereka juga sudah hadir dengan platform terintegrasi yang membuatnya semakin mudah digunakan dengan rangkaian produk smart home dari Immersive Tech, mereka menggandeng platform Tuya Smart.“Terhubung dengan aplikasi IT Smart yang dikembangkan berkolaborasi dengan Tuya Smart, seluruh perangkat IT Smart Home dapat dikontrol secara mudah lewat 1 aplikasi saja, menjadikannya suatu ekosistem produk yang integrated," tuturnya.Tidak kurang ada delapan produk smart home yang dirilis oleh IT yaitu IT Smart LED Bulb 9W, IT Smart Filament Bulb, It Smart Disco Bulb, IT Smart CCTV Camera, IT, Smart Air Purifier S130 dan S130 Filter, IT Smart LED Light Strip dan Strip Extension.“IT: Immersive Tech dan Erajaya Active Lifestyle adalah partner penting untuk Tuya. Kami bangga dapat menyediakan layanan kami untuk mendampingi IT Smart Home hadir ke pasar dengan cepat di level harga yang menarik,” ungkap General manager APAC region Tuya Smart, Ross Luo.“Kami berharap di kemudian hari dapat bersama-sama mengembangkan produk smart home yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan pasar yang kian meningkat. Semoga pasar smart home menjadi lebih bergairah dan terinspirasi dengan kesuksesan IT Smart Home,” jelasnya.