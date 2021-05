TaniHub Group Disuntik Rp942 Miliar, Perluas Ekspansi Mini Hub

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: TaniHub Group, startup agritech dengan pertumbuhan terbesar di Indonesia, telah merampungkan pendanaan Seri B untuk mendukung ekspansi bisnis.Pendanaan dengan nilai USD65,5 juta (Rp942 miliar) ini dipimpin oleh MDI Ventures, dengan partisipasi dari beberapa investor, yakni Add Ventures, BRI Ventures, Flourish Ventures, Intudo Ventures, Openspace Ventures, Tenaya Capital, UOB Venture Management, and Vertex Ventures.Agar dapat menciptakan dampak sosial yang lebih luas, TaniHub Group akan menggunakan pendanaan ini untuk ekspansi geografis melalui pembangunan berbagai fasilitas mini hub, dengan dukungan pemerintah lokal di seluruh Indonesia.Seiring dengan langkah tersebut, perusahaan juga akan melakukan pengembangan produk dan layanannya melalui penguatan teknologi pada berbagai lini bisnis. Seluruh inisiatif tersebut merupakan upaya ekosistem TaniHub Group dalam menyerap produksi UMKM pertanian dan petani Indonesia yang tidak hanya ditujukan bagi konsumsi dalam negeri, melainkan juga untuk pasar internasional.Dengan pertumbuhan bisnis sebesar 639 persen pada tahun 2020, TaniHub Group membuktikan kemampuannya untuk bertahan dan bertumbuh di tengah pandemi Covid-19. Berbekal pengalaman dalam menghadapi pandemi, TaniHub Group yakin bahwa pendanaan ini dapat menggenjot pertumbuhan bisnis hingga tiga kali lipat.Tahun 2020 menjadi momen pertama TaniHub Group melangkahkan kaki keluar dari Pulau Jawa, dimulai dengan Bali. Ini diperkuat dengan pengalaman dalam mengelola enam Warehouse dan Processing and Packing Center (PPC).CEO TaniHub Group, Pamitra Wineka, mengatakan bahwa memperluas jangkauan layanan dan memperkuat rantai pasokan menjadi fokus utama dalam periode pendanaan ini.“Kami berencana untuk memperkuat peran kami di setiap wilayah Indonesia agar semakin dekat dengan petani dan masyarakat. Sehingga pada akhirnya apa yang kami lakukan dapat mengurangi disparitas harga antara petani dan konsumen”, ucap Pamitra.“Kami berharap investasi kami dapat membantu TaniHub Group untuk melanjutkan program dan memperluas cakupannya kepada lebih banyak komunitas petani di Indonesia.” ucap Sandhy Widyasthana, Direktur Portfolio MDI Ventures sejalan dengan Pamitra.TaniHub Group menargetkan peningkatan kesejahteraan hidup petani dan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan melalui berbagai cara. Pertama, terciptanya harga yang adil (fair pricing) karena rantai pasok antara petani dan konsumen telah diperpendek melalui penyerapan hasil panen secara langsung kepada petani.Rantai pasok yang pendek serta pengelolaan yang lebih baik terhadap hasil panen juga meningkatkan daya tahan komoditas, sehingga bahan pangan yang terbuang dan jejak karbon dapat dikurangi.Kedua, kemampuan credit scoring dalam sektor pertanian yang didorong oleh data membantu menyediakan akses pembiayaan lebih baik bagi petani. Ketiga, mengadakan serangkaian lokakarya dan pelatihan literasi keuangan untuk membina petani ketika mereka ingin membelanjakan pendapatan mereka yang meningkat.Sejak didirikan pada 2016, TaniHub Group memegang komitmen untuk berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditargetkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terutama poin No Poverty, Zero hunger, Decent work and Economic growth, Climate Action, Responsible Consumption and production, serta Good Health and wellbeing.(MMI)