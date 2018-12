PC Mungil Bertenaga dan Hemat Ruang Bernama LIVA

Kehadiran PC dengan ukuran sangat mini yang bisa digenggam dengan satu tangan bukan hal baru. PC model mini ini kerap dipilih karena ukurannya yang hemat ruang tapi tetap bertenaga.Kemarin, Elitegroup Computer System asal Taiwan memperkenalkan produk PC mini di Indonesia dari jajaran merek bernama LIVA. Diperkenalkan tiga unit terbaruk LIVA yaitu LIVA One Plus Mini PC dan LIVA Z2 sekaligus LIVA Z2V Mini PC.Pada seri LIVA Z2 dan Z2V Mini PC memiliki dimensi 132 x 118 56,4 mm dan ditenagai oleh tiga pilihan prosesor yaitu Intel Pentium N5000, Intel Celeron N4100 dan Intel Celeri N4000. PC mini tersebut menyediakan dua slot RAM SO-DIMM DDR4 hingga kapasitas 32GB.Pada kemampuan memori internalnya disediakan dukungan HDD 2,5 inci dan eMMC kapasitas 32 GB atau 64GB. Slot ekspansi yang disediakan ada satu slot M.2 untuk modul WiFi Untuk kebutuhan grafis disediakan port display output yang terdiri dari dua port HDMI (2.0/1.4)Sementara di I/O Port disediakan tiga port USB 3.1 Gen1 Type-A dan satu port USB 3.1 Gen1 Type-C dan tidak ketinggalan konektivitas Gigabit LAN dan Bluetooth 4.2.Spesifikasi yang sama juga disediakan pada LIVA Z2V Mini PC hanya saja pada varian ini disediakan sebuah display output untuk port VGA.Kemudian untuk LIVA One Plus Mini PC hadir dengan ukuran yang lebih kecil lagi yaitu 196 x 183 x 45mm. Meskipun lebih kecil tapi justru lebih bertenaga, PC mini ini menggunakan soket LGA 1151 di motherboard sehingga bisa mendukung penggunaan prosesor Intel Generasi ke-8.Kapasitas RAM yang disediakan ada dua slot SO-DIMM DDR4 yang bisa ditambah kapasitas maksimalnya hingga 32GB di 2400MHz. Di sisi memori internalnya tersedia satu slot M.2 dan bisa menggunakan penyimpanan SSD atau PCIe SSD, di sisi slot ekspansi disediakan slot M2. untuk modul WiFi.Di bagian display output tersedia satu port HDMI dan VGA. Untuk I/O Port justri LIVA One Plus Mini PC memliki lebih banyak I/O Port. Di bagian depan tersedia dua port USB 3.1 Gen1, satu port USB 2.0 lalu di bagian belakang ada dua port USB.1 Gen1x dua port USB 2.0 serta port RJ45."LIVA Mini PC pun memperhatikan kebutuhan pengguna yang semakin praktis, PC yang dirancang dengan ukuran mungil namun bertenaga ini memiliki kemampuan sistem yang jauh lebih besar, tanpa bising, biaya, atau kerumitan yang biasanya melekat pada PC yang lebih besar," ungkap Section Business ECS, Roger Chen.(MMI)