Red Hat Ansible Automation Platform Sekarang Ada di Google Cloud

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Red Hat mengumumkan ketersediaan Red Hat Ansible Automation Platform di Google Cloud, solusi otomatisasi IT umum dan fleksibel, yang berkembang dari cloud ke pusat data hingga ke edge tanpa ekstra kerumitan atau keterampilan yang dibutuhkan.Tersedianya Ansible Automation Platform di Google Cloud akan memudahkan akses tim IT ke framework otomatisasi IT yang sudah familier dan terintegrasi dengan operasional mereka, sehingga mereka dapat memulai otomatisasi dengan lebih cepat dalam skala yang lebih besar di seluruh ekosistem IT.Menurut laporan IDC, untuk mengurangi kerumitan dan biaya pelatihan untuk mensupport lebih dari satu cloud, IT akan mencari ‘pendekatan pelajari sekali dan dijalankan di mana saja’ untuk upaya otomatisasi mereka. Vendor dengan pendekatan infrastructure as code dalam rangka pengadaan sumber daya cloud sekaligus otomatisasi, akan berhasil meraih pangsa pasar.Ketika kerumitan mengelola lebih dari satu cloud footprint jadi bertambah dan makin melebarnya kesenjangan keterampilan yang ada, organisasi akan membutuhkan teknologi yang fleksibel dan inovatif, sembari memaksimalkan pengetahuan dan sumber daya yang sudah ada.Ansible Automation Platform akan memungkinkan infrastruktur yang sangat penting melakukan penggelaran otomatisasi yang lebih skalabel, dengan arsitektur cloud-native.Ini akan membantu memperluas peranan otomatisasi di seluruh organisasi IT, mengurangi hambatan masuk dan membebaskan tim IT untuk mendorong nilai bisnis yang lebih besar.Ketersediaan platform ini di Google Cloud Marketplace akan membantu menyederhanakan penggelaran yang dilakukan secara mandiri, langsung siap memberikan akses otomatisasi yang dioptimalkan dengan cloud sejak Day 0.Organisasi bisa langsung menjalankan penawaran layanan self-managed dari Red Hat langsung dari Google Cloud Marketplace supaya bisa memulai otomatisasi pengelolaan sumber daya Google Cloud mereka dengan cepat.Dengan Ansible Automation Platform, pelanggan Google Cloud bisa mengakses layanan yang pre-integrated yang sudah mereka kuasai sebelumnya, termasuk Google Virtual Private Cloud, kelompok keamanan, load balancers, Google Compute dan kelompok instance, sehingga penggelaran dan pengelolaan otomatisasi mereka jadi lebih lebih mudah.Selain penagihan terintegrasi, pelanggan bisa mengandalkan Ansible Automation Platform untuk setiap perjanjian pembelanjaan dengan Google.Paket konten cloud seperti Red Hat Ansible Certified Content Collection for Google Cloud membantu menjalankan otomatisasi dalam lingkungan pelanggan dan di seluruh organisasi, dengan cara yang lebih efisien untuk menciptakan, berbagi dan mengelola konten secara aman kapan dan di mana saja dibutuhkan.Tim IT bisa mengintegrasikan otomatisasi dengan proses dan tata kelola yang sudah berjalan dalam organisasi pada skala yang diperlukan, dengan pengalaman otomatisasi cloud yang konsisten, end-to-end.Ansible Automation Platform di Google Cloud Marketplace memperdalam komitmen Red Hat untuk memberikan pilihan kepada pelanggan di semua hybrid cloud, memudahkan pelanggan untuk membeli dan menggelar solusi Red Hat di penyedia cloud terdepan.Dengan menggabungkan Red Hat Enterprise Linux, Red Hat Enterprise Linux for SAP dan Red Hat OpenShift di Google Cloud Marketplace, pelanggan dan mitra bisa memanfaatkan solusi Red Hat dengan cara-cara yang paling sesuai dengan kebutuhan IT dan bisnis mereka.