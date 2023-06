Tokopedia Kembali Gelar START Women in Tech

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

memberdayakan dan meningkatkan partisipasi perempuan di industri teknologi, START Women in Tech."Untuk semakin memberdayakan dan mendorong partisipasi perempuan di industri teknologi, Tokopedia Academy menggelar START Women in Tech, konferensi teknologi tahunan dari Tokopedia untuk para perempuan pegiat teknologi," ujar Tokopedia Academy Lead Rossy Triana Iskandar.START Women in Tech 2023 bertema ‘A Way Forward and Beyond for Women in Technology’. Konferensi ini menghadirkan sejumlah pembicara perempuan ahli teknologi yang akan membahas tentang peran perempuan di industri teknologi.START Women in Tech 2023 diselenggarakan secara hybrid, yaitu secara offline dan virtual melalui kanal streaming video Tokopedia Play, Official YouTube Tokopedia atau Inside Tokopedia, serta situs Tokopedia Academy pada hari Sabtu, 17 Juni 2023, pukul 09.00 hingga 16.30 WIB.Masyarakat yang ingin mengikuti rangkaian acara START Women in Tech 2023 dapat mendaftarkan diri secara gratis melalui situs Tokopedia Academy. Peserta START Women in Tech 2023 berpeluang mendapatkan manfaat dari sejumlah sesi yaitu Keynote Sessions, Inspiring Talk Show dan Breakout Rooms.Pada sesi Keynote Sessions, pemimpin perempuan di bidang teknologi akan membagikan pengalaman dalam mendorong inovasi di bidang masing-masing, sedangkan pada sesi Inspiring Talk Show untuk berbincang dengan pemimpin perempuan dan membahas pemberdayaan perempuan di industri teknologi.Sementara itu, pada sesi Breakout Rooms untuk mendapatkan wawasan langsung dari pemimpin perempuan tentang teknologi, data dan product management. Sebagai informasi, START Women in Tech merupakan satu dari 16 program Tokopedia Academy.Tokopedia menegaskan bahwa ekosistem ini dapat dimanfaatkan oleh siapa pun yang memiliki ketertarikan akan teknologi untuk belajar dari beragam kurikulum, dilatih oleh berbagai pakar, hingga bertukar wawasan dengan sesama pegiat teknologi lewat sejumlah komunitas yang tersedia.