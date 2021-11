Berita Teknologi Terpopuler, dari PUBG: New State hingga AWS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Medcom.id merangkum berita teknologi terpopuler atau berita yang paling banyak dibaca pada hari Kamis, 11 November 2021 yang mungkin terlewat oleh pembaca Medcom.id.Di bawah ini, Medcom.id menyajikan rangkuman dari masing-masing berita teknologi terpopuler dilengkapi dengan tautan yang dapat diakses untuk menuju berita lengkap dari tiga berita teknologi terpopuler.Penggemar game battle royale PUBG di smartphone jangan sampai melupakan momentum kehadiran versi terbaru dari game tersebut hari ini. PUBG: New State dipastikan meluncur di lebih dari 200 negara dan bisa diunduh per hari ini, 11 November 2021.Medcom.id yang sudah bergabung dalam tahap pra-registrasi sejak lama kini sudah mendapatkan notifikasi dari Google Play Store untuk bisa downlod PUBG: New State. Di sini Anda mungkin akan disarankan untuk mengunduh dengan koneksi WiFi karena ukuran unduhan atau download size PUBG: New State mencapai 1,3GB.Baca “PUBG: New State Rilis Hari Ini, Gaskeun!” di sini Amazon Web Service mewujudkan dukungannya untuk membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memanfaatkan ekosistem digital, termasuk warung sembako, via layanan hasil kolaborasinya dengan Midtrans, Pojok Usaha.Gunawan menambahkan bahwa layanan Pojok Usaha menjadi salah satu wujud upaya AWS untuk menjangkau seluruh lini dan pemangku kepentingan atau stakeholder guna memajukan UMKM di Indonesia.Baca “Pojok Usaha Wujudkan Dukungan AWS untuk Digitalisasi UMKM” di sini PUBG: New State hari ini resmi diliris hari ini, 11 November 2021, di Android dan iOS. Rencana kehadirannya sudah sesuai jadwal yang diberikan oleh pihak Krafton saat menggelar showcase pada bulan Oktober. PUBG: New State dirilis di lebih dari 200 negara.Game ini hadir dengan 17 bahasa berbeda dan membawa konten baru dengan latar yang berbeda dari versi PUBG Mobile. Hal ini memang sudah diprediksi sejak awal karena PUBG: New State digarap oleh Krafton pemilik dan pencipta PUBG sementara PUBG Mobile dibuat Lightspeed & Quantum Studio milik Tencent.Baca “Begini Ukuran Download dan Spesifikasi Game PUBG: New State” di sini