Huawei Seeds for The Future Asia Pasifik Siapkan Talenta Digital Bangun Masa Depan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Huawei resmi meluncurkan Seeds for the Future Asia Pasifik 2022 yang berkolaborasi dengan ASEAN Foundation. Program yang digelar dari tanggal 19-27 Agustus ini menampilkan 120 siswa terbaik dari 16 negara di kawasan Asia Pasifik.Siswa-siswa tersebut nantinya akan mengikuti agenda kegiatan digital boot camp selama sembilan hari di Thailand, menyelami teknologi dan pengalaman terlibat bersama siswa-siswa dari lintas budaya, sekaligus mampu menciptakan solusi-solusi teknologi yang mampu menjawab permasalahan sosial masa kini melalui kegiatan-kegiatan dalam Tech4Good.Bergabungnya 56 siswa perempuan yang turut berkompetisi di antara total 120 siswa yang mengikuti program Seed for the Future Asia Pasifik 2022 makin menambah semarak gelaran program tahun ini, sekaligus menjadikannya sebagai program yang paling mengusung kesetaraan gender sejak program ini digelar pertama kali di tahun 2008 lalu.Seed for the Future Asia Pasifik 2022 menandai dimulainya babak baru bagi program Seeds for the Future ASEAN usai penandatanganan Nota Kesepahaman antara Huawei dengan ASEAN Foundation di Jakarta yang sekaligus merupakan penyempurnaan dari program Seeds for the Future regional di tahun 2021 lalu.Upacara pembukaan dihadiri oleh pihak pemerintah setempat maupun perwakilan dari sejumlah lembaga internasional. Dalam perhelatan ini disampaikan pula mengenai pentingnya kolaborasi multiple helix dalam turut membangun fondasi yang kokoh bagi ekosistem talenta digital di kawasan regional.“Saat ini, baik sektor publik maupun swasta tengah serius bersama-sama mendukung pengembangan kapasitas talenta-talenta mereka di bidang TIK agar mampu terus selaras dengan dinamika perubahan yang terjadi," Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan Thailand, Jurin laksanawisit."Saya meyakini bahwa digelarnya pelatihan bersama dengan menggandeng perusahaan seperti Huawei akan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pembangunan digital sebagai landasan dalam memperkokoh perekonomian bangsa di kancah internasional.”Sekretaris Jenderal ASEAN, Dato Lim Jock Hoi menekankan bahwa talenta digital merupakan penggerak utama dalam konstruksi Digital ASEAN. “Sektor swasta bisa turut berperan dalam mewujudkan visi ini. SKegiatan ini menjadi wujud komitmen jangka panjang untuk berkolaborasi dan turut menyiapkan generasi muda ASEAN di tengah dinamika perubahan dunia kerja dan kebutuhan industri.”“Pertumbuhan perekonomian digital ASEAN sepenuhnya bergantung pada kapabilitas para generasi muda di kawasan tersebut dalam turut ambil bagian," kata Direktur Eksekutif ASEAN Foundation, Yang Mee Eng."Untuk mencetak generasi muda yang mahir digital dan pencetus solusi yang inovatif, dibutuhkan peran dari seluruh pemangku kepentingan di ASEAN agar dapat bersama-sama menciptakan suatu ekosistem pembelajaran yang tangguh yang mendukung para generasi muda ini dalam memupuk kepiawaian mereka di bidang digital,"