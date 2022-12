Blibli Siap Meriahkan Momen Belanja 12.12

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Blibli mengumumkan kesiapan untuk memeriahkan momen belanja 12.12 melalui gelaran Blibli Histeria Spektakuler 12.12, dimulai dengan program Road to 12.12 pada tanggal 5 hingga 11 Desember dan Puncak Promo 12.12 pada tanggal 12-15 Desember 2022.Gelaran ini dihadirkan Blibli sebagai kelanjutan dari Blibli Historia Luar Biasa 11.11 pada bulan November lalu, diklaim Blibli mendapatkan sambutan baik dari masyarakat, terlihat dari peningkatan trafik platform karyanya hingga puluhan juta trafik.“Momen akhir tahun selalu menjadi saat yang dinanti untuk berbagi kebahagian dengan kerabat maupun mewujudkan wishlist yang belum tercapai. Hal ini ditegaskan survei terbaru yang mencatat 77 persen konsumen Indonesia dalam menyambut holiday season berencana berbelanja menggunakan mobile app,” ujar SVP of Campaign Blibli Cindy Kalensang.Cindy menambahkan bahwa survei terbaru ini juga mencatat 47 persen konsumen Indonesia tersebut melihat 12.12 sebagai momen belanja paling mereka nantikan. Melalui Blibli Histeria Spektakuler 12.12, Blibli menawarkan beragam penawaran untuk pengguna layanannya.Penawaran tersebut termasuk cashback hingga jutaan rupiah, Diskon Gercep Serba Rp12 ribu, ekstra diskon dari payment partner hingga Rp1,2 juta, Brand Deals hingga 90 persen, serta aneka gamification dari Shake Me, Questeria, hingga Blibli Lelang.Blibli menawarkan sejumlah produk dengan harga dari Rp12 pada program lelang, termasuk smartphone, jam tangan, logam mulia, hingga mobil listrik Wuling Air EV. Pelanggan dapat mengikuti aktivitas lelang via Mega Lelang pada tanggal 12 - 15 Desember 2022, pukul 12.00, 18.00, 20.00 dan 22.00 WIB.Sebelumnya, aktivitas lelang ini juga telah digelar Blibli via Mini Lelang pada tanggal 10 - 11 Desember 2022 lalu, pukul 11.00 dan 20.00 WIB. Dalam rangkaian program ini, Blibli juga menawarkan promo gratis ongkir tanpa minimum belanja. berlaku dari tanggal 12-15 Desember 2022.Selain itu, Blibli juga mengumumkan bahwa Blibli Go Local Histeria Spektakuler 12.12 menjangkau wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara, memungkinkan pelanggan menemukan berbagai pilihan produk di pasar setempat.Kehadiran Blibli Go Local Histeria Spektakuler 12.12 turut menjadi medium Blibli untuk mewujudkan komitmennya dalam mendukung penjual lokal, dengan memanfaatkan fasilitas gudang atau warehouse dan logistik terintegrasi.