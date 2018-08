Alasan Samsung Lebih Promosikan S-Pen dari Galaxy Note 9

: Guna mendorong popularitas Galaxy Note 9 hingga berdampak pada penjualannya, Samsung menghadirkan serangkaian materi promosional untuk perangkat ini. Sayangnya, materi promosi ini terkesan lebih mengutamakan keunggulan yang diusung S-Pen.Hal ini menyebabkan sejumlah inovasi yang dihadirkannya pada perangkat Galaxy Note 9 tersebut. Disinggung terkait hal ini, Samsung mengaku memiliki alasan yang mendukung keputusannya tersebut untuk lebih mengedepankan S-Pen pada materi promosinya."Dari sisi teknologi banyak banget inovasinya dari S-Pen, yang worth untuk menjawab kebutuhan konsumen. Ini pertama kali sebuah S Pen dilengkapi BLE. Jadi bayangkan ini bisa untuk ambil foto, ini memang ada dayanya," ujar Head of Product Marketing IT & Mobile Samsung Electronics Indonesia, Danny Gallant.S-Pen juga disebut mampu bertahan selama 30 menit atau sebanyak 200 kali klik setelah terisi penuh selama 40 detik yang berlangsung di bodi smartphone.Jika baterai habis, Samsung mengklaim S-Pen tetap dapat digunakan untuk menulis di layar ponsel, meski tidak dapat digunakan sebagai remote.Selain itu, S-Pen yang didukung teknologi anti-air dan debu bersertifikasi IP68 ini juga dinilai memiliki potensi baik untuk berkembang sebab ke depannya, Samsung mengaku berencana untuk memungkinkan perangkat ini untuk dapat terhubung dengan lebih banyak aplikasi sebagai remote.Sementara itu, IT & Mobile Marketing Director Samsung Electronics Indonesia Jo Semindang menyebut Samsung mencoba untuk seimbang dalam menghadirkan materi promosi.Samsung menilai sebagian besar konsumen telah tertarik pada perangkat ini berkat dukungan RAM berkapasitas 6GB.Karenanya, Samsung berupaya menyeimbangkannya dengan mendorong materi promosi yang terfokus pada S-Pen. Saluran digital yang memungkinkan materi promosi disampaikan secara terpisah juga dinilai menjadi keuntungan bagi Samsung terkait hal ini.Saluran digital ini dinilai memungkinkan Samsung untuk menyampaikan materi promosional yang sesuai dengan konsumen sebagai target pasar perangkatnya, melalui cerita berbeda. Namun, Jo menyebut bahwa Galaxy Note 9 memiliki tiga pilar yaitu performa, kamera dan S-Pen.Ketiga pilar tersebut dikombinasikan Samsung pada tagline Galaxy Note 9, yaitu Super Power Note. Meskipun demikian, Samsung menyebut akan terus berupaya menghadirkan keseimbangan menyoal promosi dari keunggulan perangkat karyanya.(MMI)