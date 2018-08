Intel Dipastikan Rilis Kartu Grafis Mandiri di 2020

Intel membajak petinggi penting AMD Raja Koduri dan Chris Hook, sebagai tanda mereka mulai memamerkan langkah merintis produk kartu grafis diskret.Baru ini akun Twitter Intel Graphics mengunggah video yang berisi sedikit bocoran mengenai inovasi yang akan mereka perkenalkan di ajang SIGGRAPH 2018. Ajang tersebut merupakan konferensi tahunan yang membahas perkembangan teknologi kartu grafis.Dalam video berdurasi satu menit 21 detik tersebut diawal dengan penjelasan riwayat inovasi mereka di bidang pengolahan grafis lalu diselingi potongan video proses pembuatan produk yang diduga merupakan kartu grafis.Menuju bagian akhir muncl teks yang menyebutkan di tahun 2020 mereka akan mengembangkan kartu grafis yang terpisah dengan kalimat "we will set our graphics free" dan diakhiri dengan sebuah siluet perangkat kartu grafis.Intel menyebutkan bahwa mereka akan merilis produk kartu grafis diskret di tahun 2020. Kemungkinan besar teknologi dibalik produknya akan mulai dipamerkan di ajang SIGGRAPH 2018.Mengutip WCCFTech, Intel tengah mengembangkan dua GPU untuk produk berbeda, kartu grafis diskret dan integrated graphic card di prosesor.(MMI)