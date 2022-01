WhatsApp Segera Mungkinkan Pengguna Pindahkan Riwayat Chat antara Android dan iOS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pengembang WhatsApp akhirnya hampir menyelesaikan solusi untuk memungkinkan migrasi riwayat chat antara perangkat Android dan iOS. Hal ini diungkapkan oleh kode sumber yang ditemukan pada WhatsApp beta 22.2.74 untuk iOS.Mengutip GSM Arena, kode sumber ini diperkirakan tidak akan menyederhanakan proses, sebab akan membutuhkan aplikasi terinstal di kedua perangkat. Proses migrasi diperkirakan akan bekerja dengan menggunakan kabel atau koneksi Wi-Fi privat.Sebagai perbandingan, aplikasi pesan instan lain akan menyimpan dan melakukan sinkronisasi terhadap data pengguna memanfaatkan Google Drive, iCloud atau layanan cloud milik perusahaan aplikasi tersebut.Untuk saat ini, satu-satunya cara resmi untuk melakukan sinkronisasi data WhatsApp antara perangkat iOS dan Android adalah dengan menggunakan perangkat karya Samsung. Proses migrasi bekerja satu arah, dari iPhone ke smartphone Samsung via kabel dan menggunakan aplikasi SmartSwitch karya Samsung.Sebelumnya, pengaturan privasi baru di aplikasi WhatsApp Web/Desktop akan memungkinkan pengguna memilih 'Kontak Saya Kecuali' (My Contacts Except). Fitur WhatsApp Web ini memungkinkan pengguna untuk menyembunyikan informasi tentang bagian Terakhir Terlihat (last seen), Tentang (about), dan gambar profil dari kontak tertentu.Sebagai informasi, pengguna hanya dapat mengatur informasi status tersebut untuk semua orang, kontak saya, dan tidak seorang pun dalam versi WhatsApp saat ini. Pembaruan fitur, versi 2.2149.1, dijadwalkan untuk dirilis setelah meluncurkan fungsi yang sama di Android beta dan Apple iOS beta.Sementara itu, WhatsApp dilaporkan tengah menguji fitur memungkinkan admin percakapan grup untuk menghapus pesan di ruang percakapan. Sebab saat ini, menghapus pesan yang telah terkirim di grup hanya dapat dilakukan oleh pengirim pesan.WhatsApp merilis pembaruan 2.22.1.1, merupakan pembaruan beta pertama untuk tahun 2022 mendatang. Pembaruan ini disebut mengungkapkan rencana baru tentang penghapusan pesan dalam grup.