Huawei Luncurkan Watch GT 3 SE dan FreeBuds 5i

Jakarta: Huawei Device Indonesia meluncurkan Huawei Watch GT 3 SE dan Huawei FreeBuds 5i di Indonesia. Keduanya hadir sebagai wujud komitmen Huawei dalam mendukung tren gaya hidup aktif dan gaya hidup sehat kiat meningkat di berbagai kalangan masyarakat Indonesia.“Huawei Watch GT 3 SE dan Huawei FreeBuds 5i merupakan kombinasi sempurna yang siap mendukung setiap aktivitas dengan teknologi kelas atas di harga yang terjangkau. Kami berharap kedua produk ini dapat berikan manfaat luar biasa dan menjadi pilihan perangkat terbaik masyarakat Indonesia,” ujar Country Head of Huawei Device Indonesia Patrick Ru.Huawei Watch GT 3 SE hadir dengan daya tahan baterai hingga 14 hari dan mengadaptasi desain bundar dan mewah khas seri GT dengan layar Gorilla Glass. Selain itu, Huawei Watch GT 3 SE berbobot 35,6 g tanpa strap dan ketebalan 11mm.Smartwatch ini juga dilengkapi dengan lebih dari 100 mode olahraga berbasis ilmiah dan fitur health monitoring. Di Indonesia, Huawei Watch GT 3 SE hadir dalam warna Graphite Black, dan dilengkapi sertifikasi Water Resistance 5ATM.HUAWEI FreeBuds 5i hadir dengan 3 (tiga) varian warna yaitu Isle Blue, Nebula Black, dan Ceramic White di Indonesia. TWS terbaru dari Huawei ini mengusung sertifikasi Hi-Res audio wireless sound dan LDAC HD audio codec.Pengguna earphone ini juga dapat menyesuaikan efek audio yang dihasilkan via fitur Multiple-EQ. TWS ini juga didukung dengan fitur Active Noise Cancellation (ANC) yang ditingkatkan dengan kedalaman noise cancellation maksimum mencapai 42dB dan memiliki 3 mode ANC dan fitur pencocokan telinga adaptif.Baterai TWS ini diklaim mampu bertahan hingga 28 jam dan didukung teknologi fast charging, serta dual-device connection, memungkinkannya terhubung ke dua perangkat berbeda. Huawei Watch GT 3 SE ditawarkan seharga Rp2.199.000 selama masa promosi dengan cashback & hadiah timbangan digital dengan total nilai Rp399.000.Mulai tanggal 24 Februari 2023, konsumen dapat membeli smartwatch dengan daya tahan baterai selama dua minggu ini via Huawei Official Store di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli secara eksklusif.Sementara untuk Huawei FreeBuds 5i dibanderol seharga Rp999.000 selama masa promosi, dengan cashback dan hadiah official Freebuds 5i silicon case bernilai total Rp229.000. Huawei FreeBuds 5i dapat dibeli via Huawei Official Store di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli.Selain itu, TWS ini juga bisa didapatkan secara offline di HUAWEI Authorized Experience Store terdekat. Konsumen juga dapat mengklaim voucher early bird sebesar Rp50.000 untuk pembelian Huawei GT 3 SE dan Rp20.000 untuk pembelian Huawei FreeBuds 5i.Voucher ini sudah dapat diklaim mulai tanggal 24 Februari hingga 28 Februari 2023, dan dipakai pada periode first sale mulai tanggal 1 Maret hingga 15 Maret 2023.