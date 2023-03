Nothing Resmi Luncurkan Ear (2)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Nothing Tech baru-baru ini meluncurkan earphone nirkabel terbarunya, Ear (2), merupakan generasi ketiga dari jajaran produk earphone nirkabel yang diluncurkan perusahaan perusahaan teknologi tersebut.Nothing Ear (2) merupakan penerus langsung dari Nothing Ear (1) yang diluncurkan pada bulan Juni 2021 lalu. Perangkat ini tidak mengusung banyak perubahan soal desain jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya.Namun, Nothing Ear (2) mengusung perubahan signifikan soal spesifikasi, dengan dukungan tambahan yang dinilai berguna. Mengutip GSM Arena, Nothing Ear (2) menghadirkan dukungan untuk codec audio LHDC 5.0, memungkinkan pengguna menyiarkan audio Hi-Res.Buds ini dihubungkan ke perangkat via Bluetooth 5.3 dan dilengkapi profil suara terpersonalisasi yang telah dikalibrasikan buds sesuai dengan pola pendengaran spesifik pengguna setelah mengambil tes singkat di aplikasi pendamping Nothing X.Pengguna dapat melakukan perubahan sesuai dengan minat dari aplikasi tersebut. Nothing Ear (2) juga didukung active noise cancellation (ANC) adaptif, berkemampuan menghilangkan suara yang tidak diinginkan berdasarkan profil pendengaran spesifik dan lingkungan sekitar.Nothing melakukan update pada driver 11.6mm dengan unit diafragma baru yang terbuat dari bahan graphene dan polyurethane. Kemampuan menangkap suara pada perangkat ini lebih baik berkat dukungan teknologi penghalau angin.Teknologi ini diklaim mampu menyuguhkan kemampuan isolasi suara lebih baik meski pengguna berada di lingkungan berisik. Selain itu, Nothing Ear (2) juga didukung oleh kemampuan dual pairing.Perangkat ini berbekal baterai yang diklaim mampu bertahan selama 36 jam dalam satu kali pengisian daya. Pengguna dapat mengisi ulang daya baterai di sasis penyimpanan via USB-C atau via nirkabel dengan daya 2.5W.Buds baru ini juga mendukung Google Fast Pair untuk perangkat Android dan Microsoft Swift Pair untuk pengguna Windows. Sasis Ear (2) juga telah mengantongi sertifikasi tahan debu dan percikan air IP55, sedangkan earbuds mengantongi sertifikasi IP54.Nothing Ear (2) dipasarkan seharga EUR149/GBP129/USD149, atau sekitar Rp2,3 juta. Konsumen telah dapat mulai memesan earbuds ini dari Nothing Tech, dan perangkat ini telah dipasarkan secara offline di Nothing Store di Soho, London, Inggris, dan sejumlah toko fisik Kith di seluruh dunia mulai tanggal 23 Maret 2023.