Infinix Zero 5G 2023, Spesifikasi Tinggi Harganya Rp3,4 Juta

(MMI)

Jakarta: Infinix merilis smartphone alias hape terbarunya di tahun 2023 dengan memperkenalkan Infinix Zero 5G 2023. Di sini mereka mengklaim bahwa hapenya memiliki spesifikasi tinggi, performa kencang, tapi harganya di Rp3.499.000.“Tim R&D Infinix mencurahkan waktu dan tenaga untuk menciptakan salah satu mahakarya ini. Infinix Zero 5G 2023 hadir untuk membawa performa khas seri Zero yang dikenal maksimal namun tetap value for money,” kata Sergio Ticoalu sebagai Regional Integrated Marketing Manager Infinix South East Asia.“Smartphone ini menghasilkan performa gahar gak wajar yang belum pernah ada di smartphone di pasar dalam rentang harga yang sama,” ucapnya. Infinix Zero 5G 2023 mengandalkan MediaTek Dimensity 920 5G di bagian chipset.Bagian ini didukung dengan memori internal bawaan 256GB dan RAM 8GB yang bisa ditambah lagi hingga menjadi 13GB. Bekal tersebut membuat Infinix Zero 5G 2023 sangat tangguh untuk memainkan game berat sekalipun.Daya tahannya juga diklaim mendukung gaming berjam-jam berkat baterai kapasitas 5.000 mAh. Di sini sudah ditanamkan dukungan fast charging daya 33W, Infinix mengklaim baterainya bisa terisi hingga 50 persen dalam durasi 30 menit.Spesifikasi Infinix Zero 5G 2023 yang disebut tinggi semakin lengkap dengan menawarkan layar 6,78 inci resolusi FHD dengan refresh rate 120Hz. Di sisi kamera ada kemampuan kamera belakang utama 50MP ditambah kamera sensor depth dan macro masing-masing 2MP.Infinix Zero 5G 2023 resmi tersedia di Indonesia dengan penjualan perdana di ecommerce Shopee mulai tanggal 21 Februari 2023. Harga Rp3.499.000 merupakan harga penjualan perdana sementara harga normalnya adalah Rp3.699.000.