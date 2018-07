Google Kenalkan Kunci Fisik untuk Perkuat Keamanan

Google baru saja mengumumkan produk baru yang disebut Titan Security Key. Saat ini, produk tersebut tersedia untuk pelanggan cloud dan bisa digunakan untuk masyarakat umum dalam waktu beberapa bulan ke depan.Kunci ini digunakan untuk autentikasi login via Bluetooth dan USB. Juru bicara Google berkata, kunci Titan juga dilengkapi dengan firmware khusus buatan Google yang berfungsi untuk memverifikasi keasliannya, menurut laporan The Verge."Titan Security Key memberikan Anda rasa aman bahwa akun Anda terlindungi dengan kepastian dari Google akan integritas dari kunci fisik," kata Google dalam sebuah blog post.Kunci Titan dibuat sesuai dengan spesifikasi FIDO, standar autentikasi yang didukung oleh sejumlah aplikasi dan peramban. Karena itu, kunci ini bisa digunakan untuk masuk ke layanan non-Google, meski layanan itu tidak akan bisa menggunakan firmware untuk melakukan verifikasi.Akun Google sendiri telah mendukung penggunaan kunci keamanan fisik sejak 2014. Sama seperti kunci fisik lainnya, kunci Titan akan memberikan keamanan yang lebih baik dari sekadan kode konfirmasi, yang bisa dicuri via serangan relay.Pengguna yang ingin menggunakan kunci Titan harus memastikan bahwa mereka tidak mengizinkan login tidak aman tanpa kunci melalui program Advanced Protection dari Google. Selain itu, pengguna juga sebaiknya memiliki kunci kedua sebagai cadangan jika kunci pertama hilang.Google telah menguji kunci ini secara internal selama lebih dari satu tahun. Namun, mereka baru menyediakan kunci ini belakangan.(MMI)