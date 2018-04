ASUS Isyaratkan ZenFone 5 Sambil Sindir Vivo

Dalam waktu dekat, Indonesia akan kehadiran smartphone terbaru dari ASUS. Hal ini jelas diumumkan oleh ASUS Indonesia lewat akun media sosial Facebook yang menampilkan poster bertuliskan "The New Zenfone".Seperti yang diketahui bahwa ASUS ZenFone 5 meluncur pada ajang MWC 2018 di Barcelona, Spanyol yang digelar di awla bulan lalu. Di ajang tersebut, pihak ASUS menuturkan bahwa varian ZenFone 5 Lite akan meluncur pada bulan Maret 2018. ZenFone 5 di bulan April, dan Zenfone 5z di bulan Juni.Akun media sosial ASUS Indonesia sendiri tidak menyebutkan secara persis ZenFone terbaru yang akan dirilis. Mengacu poster yang diunggah, banyak pihak yang merespons dengan berharap ASUS ZenFone 5 yang hadir.Lucunya, dalam poster tersebut pihak ASUS Indonesia menyebutkan bahwa peluncuran ZenFone terbaru tersebut tidak akan tayang di stasiun televisi, melainkan hanya di akun Facebook dan YouTube ASUS Indonesia. Tanggal persisnya pada 23 April 2018.Hal tersebut jelas menyindir Vivo, yang seminggu lalu meluncurkan Vivo V9 di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah melalui siaran langsung berdurasi hingga 60 menit di beberapa stasiun televisi nasional.Cara tersebut memang tidak akan ditiru oleh ASUS, mengingat merek asal Tawian ini sudah sangat lama hadir di Indonesia ketimbang Vivo.Medcom.id sempat menemukan unggahan yang serupa dari salah satu pegawai ASUS Indonesia yang tidak sengaja menyebutkan bahwa ASUS Zenfone terbaru yang akan hadir di tanggal 23 April 2018 adalah Zenfone 5, namun segera unggahan tersebut direvisi oleh pengungganya.Belum diketahui varian ZenFone 5 mana yang akan hadir lebih dulu di Indonesia. Pada peluncuran ASUS Zenfone Max Plus M1 di awal Maret, lalu ASUS South East Asia Region Director, Benjamin Yeh menjamin bahwa ZenFone 5 juga akan hadir di Indonesia pada Q2 2018.(MMI)