Microsoft Gelar Acara pada 2 Oktober

Microsoft berencana mengadakan acara di New York pada awal bulan depan. Dalam acara yang diadakan pada tanggal 2 Oktober itu, Microsoft akan mengumumkan hardware, software dan layanan terbaru mereka.Meskipun rumor tentang perangkat dengan dua layar bernama Andromeda, kemungkinan, perangkat itu tidak akan diluncurkan dalam acara bulan Oktober.Microsoft diperkirakan akan meluncurkan versi terbaru dari lini Surface Pro dan Surface Laptop dengan prosesor Intel terbaru. Mereka juga diharapkan akan memperkenalkan Surface Studio baru. Microsoft meluncurkan PC All-in-One itu pada dua tahun lalu dan sudah waktunya mereka merilis versi terbaru.Perusahaan pembuat Windows 10 ini juga dikabarkan tengah merombak desain Surface Pro. Namun, Surface Pro dengan desain baru itu baru akan diap untuk diluncurkan tahun depan, lapor The Verge.Selain hardware, Microsoft juga mungkin akan fokus untuk memperkenalkan layanan baru, baik untuk digunakan di rumah ataupun di kantor. Aplikasi seperti Your Phone akan berperan penting dalam acara ini.Saat Microsoft meluncurkan Surface Studio dan Surface Laptop, mereka juga mengumumkan aplikasi dan layanan. Microsoft juga muali menunjukkan fitur-fitur untuk update terbaru dari Windows 10, yang memiliki nama kode 19H1.(MMI)