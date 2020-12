TikTok Turut Hadirkan Fitur Kilas Balik selama Tahun 2020

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menutup akhir tahun 2020, sejumlah platform streaming menghadirkan fitur kilas balik untuk penggunanya, termasuk Apple Music, YouTube Music, dan Spotify. Pada tahun 2020 ini, TikTok yang menjadi aplikasi dengan peningkatan popularitas signifikan tidak ingin ketinggalan.Aplikasi berbasis video dengan durasi singkat ini merilis fitur bertajuk Year on TikTok pada aplikasi versi Android dan iOS. Fitur ini memungkinkan pengguna melihat kategori video dengan jumlah penonton terbanyak, video dengan jumlah like terbanyak serta jumlah video yang dibagikan ke pengguna lain.Kehadiran fitur ini ditujukan TikTok untuk menghibur pengguna sekaligus merayakan momen yang terjadi selama tahun 2020 ini. Fitur Year on TikTok ini dapat diakses dengan mengklik ikon Year on TikTok yang muncul di halaman linimasa, atau disebut TikTok dengan nama For You Page, atau melalui halaman Discovery.Namun fitur ini hanya bisa dapat diakses oleh pengguna aplikasi TikTok dalam versi terbaru. Dengan demikian, Anda perlu melakukan update terlebih dahulu sebelumnya. Setelah melakukan update, pengguna dapat mengklik opsi Get Started untuk mulai melihat kilas balik di TikTok.Kemudian, pengguna juga dapat membagikan hasil kilas balik ke akun TikTok mereka. Selain kilas balik, banner juga menampilkan video TikTok Indonesia terpopuler selama tahun 2020 ini. Sebelumnya, ByteDance, induk perusahaan TikTok, merambah industri kesehatan untuk mendiversifikasi bisnis yang bergantung pada iklan dan penjualan streaming langsung.ByteDance mencantumkan lowongan pekerjaan di ranah AI obat di Mountain View, Shanghai, Beijing, pada halaman situs perekrutan. Perusahaan yang mengunggulkan algoritma konten ini mencari talenta untuk menjadi anggota tim peneliti terkait penemuan obat dan manufaktur yang didukung oleh algoritma kecerdasan buatan (AI).Sementara itu, pandemi kian meningkatkan popularitas TikTok sebab aplikasi video pendek asal Tiongkok ini diunduh oleh lebih dari dua miliar pengguna, sejak bulan Maret hingga Desember tahun ini.(MMI)