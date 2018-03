Tahun 2020, Apple Mungkin Ciptakan iPhone Lipat

Analisis dari layanan investasi Bank of America Merrill Lynch menyatakan Apple kemungkinan memiliki desain smartphone terbaru di 2020.Dikutip dari CNBC, analisis dari Bank of America Merrill Lycnh bernama Wamsi Mohan mengaku mengumpulkan informasi dari pemasok komponen iPhone bahwa Apple sedang mengerjakan iPhone dengan model lipat. Hal ini juga didukung dari penggunaan komponen OLED pada iPhone X.iPhone X sendiri merupakan iPhone pertama Apple yang menggunakan panel layar OLED. Seperti yang diketahui dari perkembangan panel OLED, material ini merupakan satu-satunya panel layar yang bisa memiliki desain melengkung.LG sebagai penguasa di pasar produksi komponen OLED sudah mendemokan sendiri bahwa OLED bisa digunakan dalam desain melengkung. Samsung sebetulnya juga memproduksi panel OLED, namun mereka tidak menggenjotnya karena biaya produksinya yang mahal.Informasi ini memang tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah, karena media lokal Korea Selatan The Korea Herald menyebutkan bahwa LG dan Apple sedang melakukan kerja sama sejak akhir tahun lalu.LG akan menyuplai panel OLED untuk iPhone yang bisa digunakan untuk desain smartphone melengkung atau bisa dilipat. Berbeda dengan Mohan yang mengaku mendapatkan kabar ini setelah bertemu dengan beberapa pemasok komponen iPhone dari Asia.Sejauh ini belum diketahui seperti apa model lipat yang akan diusung oleh iPhone. Kuat dugaan bahwa smartphone lipat ini tidak akan menggunakan engsel seperti ZTE Axon M yang memiliki desain lipat dua layar. Samsung sendiri kabarnya juga sedang menyiapkan smartphone lipat.(MMI)