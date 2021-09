Seri Game Call of Duty Tahun Depan Jadi Sekuel Modern Warfare

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Di tengah persiapan Activision Blizzard merilis Call of Duty: Vanguard yang berlatar Perang Dunia II mungkin masih ada gamer yang menantikan tema peperangan modern. Kabar baiknya, kisah dari petualangan tim Captain Price mungkin masih akan berlanjut di tahun depan.Rumor yang beredar menyebutkan bahwa mereka sudah menyiapkan sekuel dari Call of Duty: Modern Warfare yang dirilis pada tahun 2019. Menariknya, sekuel ini bakal dirumorkan menyajikan latar cerita yang belum pernah tampil di seri trilogi Modern Warfare terdahulu.Dikutip dari IGN, pengamat industri game Tom Henderson membuat cuitan di Twitter yang mengklaim sebuah bocoran dari seri terbaru Call of Duty. Sekuel dari seri Modern Warfare diklaim sudah disiapkan untuk dikerjakan dan diberi kode Project Cortez.Meskipun di ending Call of Duty: Modern Warfare tahun 2019 diberikan petunjuk kehadiran karakter dari trilogi terdahulu, latar cerita yang akan diangkat kali ini sama sekali belum pernah ditunjukan sedikitpun.Rumor yang beredar mengklaim bahwa game Call of Duty tahun depan akan menyajikan latar peperangan melawan kelompok kartel. Di internet rumor ini direspon kurang serius karena karakter serta pasukan elit fiksi di Call of Duty: Modern Warfare lebih lekat dengan perang melawan aksi teror.Informasi ini diperoleh dari hasil investigasi bocornya program Nvidia GeForce Now yang menyediakan dukungan peningkatan performa grafis di sejumlah game. Infinity Ward disebut masih akan jadi studio yang menggarap franchise Call of Duty versi tahun 2022.Sebelumnya nama game God of War juga dicatut dalam bocoran Nvidia GeForce Now yang mengindikasikan game ekslusif PlayStation tersebut juga bakal tersedia untuk platform PC.