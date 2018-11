ASUS ZenScreen Generasi Anyar Sudah Dibekali Baterai

ASUS kembali menyiapkan penerus ZenScreen untuk menunjang produktivitas kalangan bisnis. Kini ASUS menghadirkan ZenScreen GO MB16AP. Penggunaan embel "GO" pada dimaksudkan desainnya yang benar-benar portabel.Perbedaan paling jelas dari ASUS ZenScreen GO MB16AP dibandingkan seri ZenScreen lainnya adalah baterai berkapasitas 8.700 mAh Li-polymer, yang diklaim bisa bertahan hingga empat jam.Sementara seri sebelumnya mengandalkan sumber listrik dengan menggunakan adapter yang terhubung ke listrik atau kabel USB untuk terhubung ke PC atau laptop. Medcom.id sebelumnya mengulas ZenScreen MB16AC Dari sisi desain, ASUS ZenScreen GO MB16AP masih mengusung bodi tipis yang ketebalannya hanya 8mm mengusung ukuran layar 15,6 inci dan bobot keseluruhannya hanya 850 gram. Layarnya mampu menyajikan resolusi Full HD 1920x1080.Fitur lengkap seri sebelumnya juga masih dihadirkan, misalnya secara otomatis mampu mengenali mode penggunaan dalam posisi portrait atau landscape. Layar memiliki preset konfigurasi warna dan kecerahan sebanyak sembilan mode.Meskipun dibekali baterai sendiri, ASUS ZenScreen GO MB16AP tetap mendukung koneksi ke PC atau laptop, bahkan smartphone menggunakan USB Type-C maupun Type-A. Pengguna juga masih akan disediakan stylus ZenScreen Pen.ASUS belum menyebutkan berapa harga pasarnya di Indonesia. Berdasarkan informasi di Amazon, ASUS ZenScreen GO MB16AP dibanderol USD299 atau senilai Rp4,3 juta.(MMI)