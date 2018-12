Google Ajak Gotong Royong Memajukan Indonesia

: Google resmi menghelat acara Google for Indonesia tahun ketiga, dan dimanfaatkan sebagai ajang untuk mengumumkan sejumlah produk dan kemitraan yang selaras dengan tema pada tahun ini, yaitu Majukan Indonesia Rame-Rame.Kehadiran produk dan kemitraan ini juga menjadi salah satu bentuk dukungan Google terhadap pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia yang tengah berada dalam fase terbaik. Google mengaku akan terus mendukung Indonesia dalam melakukan transformasi digital.“Indonesia sedang berancang-ancang untuk menjadi kekuatan digital yang besar. Dan Google ingin terus mendukung Indonesia menjadi kekuatan ekonomi digital ini melalui produk dan fitur yang kami hadirkan di platform, sehingga dapat dimanfaatkan untuk maju bersama-sama,” ujar Managing Director Google Indonesia Randy Jusuf.Google mengaku menyadari bahwa platform karyanya banyak dimanfaatkan masyarakat dalam proses memajukan diri dan orang sekitar, termasuk pada salah satu fitur utamanya yaitu pencarian.Karenanya Google turut berkomitmen untuk menghadirkan informasi yang akurat dari sumber yang tepat.Randy menyebut saat ini Google terfokus pada dua faktor yaitu akses dan edukasi, yang dinilai sebagai dua faktor utama guna mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.Dalam segi akses, Google menghadirkan dukungan via Google Station agar masyarakat dapat mengakses internet dengan mudah.Tidak hanya via jaringan, dukungan Google di segi akses juga dihadirkan via Android Go, sistem operasi yang didukung sejumlah aplikasi khusus, memungkinkan pengguna mengakses internet melalui perangkat terjangkau dan dengan spesifikasi rendah.Di sisi edukasi, Google menyebut telah berinvestasi di bidang pendidikan via program pelatihan digital, beasiswa kursus bersertifikasi, serta ajang kompetisi untuk pengembang, pelajar, usaha kecil menengah dan pengusaha wanita.Hingga saat ini, Google menyebut telah melatih sebanyak lebih dari satu juta usaha untuk dapat memanfaatkan fitur dan produk digital karyanya guna mendukung usaha mereka. Google menargetkan untuk melatih satu juta usaha lainnya hingga tahun 2020.(MMI)