Samsung Rilis Ponsel 5G Pertama Tahun Depan

Samsung bekerja sama dengan dua operator Amerika Serikat, AT&T dan Verizon, untuk meluncurkan smartphone 5G pertama pada awal tahun 2019.Nama dari perangkat Samsung ini tidak disebutkan. Namun, diduga, smartphone 5G pertama Samsung adalah Galaxy S10.Sebelum ini, Samsung memang dikabarkan akan membawa varian 5G dari Galaxy 10 ke AS. Satu hal yang pasti, prosesor yang digunakan pada smartphone 5G tersebut adalah Snapdragon 855 yang Qualcomm baru saja luncurkan.Dalam acara Qualcomm Tech Summit yang diadakan di Maui, Hawaii, Verizon menampilkan demonstrasi smartphone 5G Samsung. Verizon. Salah satu keunggulan jaringan 5G jika dibandingkan dengan 4G adalah kecepatannya yang lebih tinggi.Untuk menunjukkan kemampuan jaringan 5G, Verizon melakukan streaming video 4K. Sayangnya, kecepatan dari jaringan dalam demonstrasi ini tidak ditunjukkan.Justin Denison. SVP Mobile Product Strategy and Marketing, Samsung Electronics America mengatakan bahwa ponsel yang didemonstrasikan kali ini masih berupa prototipe."Ini menjadi smartphone 5G pertama dengan Snapdragon 855," katanya. Dia menjelaskan, ponsel 5G ini akan bisa digunakan untuk banyak hal, mulai dari mengunduh video resolusi tinggi dalam waktu cepat dan melakukan video call dengan gambar yang lebih jernih, audio yang lebih baik, dan tanpa lag atau jeda.Pada akhir pekan lalu, salah satu operator telekomunikasi Korea Selatan mengumumkan bahwa mereka akan bekerja sama dengan Samsung untuk meluncurkan ponsel 5G. CEO SK Telecom Park Jung-ho mengetes jaringan 5G perusahaannya dengan ponsel prototipe dari Samsung."Saya merasa bangga dengan panggilan video pertama menggunakan smartphone 5G ini," kata Park, seperti yang dikutip dari The Korea Herald. "Panggilan ini jauh lebih jelas dari LTE dan responsnya cepat."(MMI)