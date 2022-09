3 Startup Indonesia Raih Top Startup pada G20 Digital Innovation Network 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Startup Xurya, Nusantics, dan Komunal, telah terpilih sebagai Top Startup pada G20 Digital Innovation Network 2022, yang diadakan di Bali, Indonesia pada 2-4 September 2022.Mereka mewakili Indonesia di panggung global yang merupakan bagian dari Presidensi G20 Indonesia dengan tema “Recover Stronger, Recover Together". Xurya, perusahaan energi terbarukan dengan fokus pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap, dinobatkan sebagai 1st Top Winner oleh juri dalam kategori Green & Renewable Energy.Nusantics, perusahaan healthtech Indonesia yang berfokus pada penerapan kemajuan dalam penelitian genomik dan mikrobiome, dinobatkan sebagai 1st Top Winner berdasarkan Favorite Votes dalam kategori Healthcare.Komunal, perusahaan fintech pertama di Indonesia yang menawarkan layanan bank Neo-rural secara lokal, juga dinobatkan sebagai 1st Top Winner berdasarkan Favorite Votes dalam kategori Financial Inclusivity.“Kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta tim G20 dalam berbagi misi kami. Kami berterima kasih kepada tim, mitra, investor, dan pemerintah Indonesia yang selalu percaya kepada kami sejak awal,” kata Sharlini Eriza Putri, Co-Founder dan Chief Executive Officer Nusantics.“Kami merasa bersyukur dan bersemangat untuk menjadi bagian dari G20 DIN. Kegiatan ini telah menjadi acara yang bermanfaat di mana wawasan dibagikan, inovasi dipertajam, dan kemitraan dibina antara sesama startup, investor, dan badan pemerintah,” kata Hendry Lieviant, Co-Founder dan Chief Executive Officer Komunal.Beberapa portofolio East Ventures ini mewakili Indonesia sebagai bukti dari inovasi teknologi dalam negeri dalam membawa dampak nyata bagi perekonomian dunia.Forum ini juga bertujuan untuk menjadi platform untuk mendorong kolaborasi antara para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan untuk membuat berbagai solusi ini semakin mudah untuk diakses dan berkembang.Forum ini digagas oleh Italia pada tahun 2021 dengan nama G20 Digital Innovation League dengan memilih sepuluh startup terbaik, termasuk startup yang didukung East Ventures, Nalagenetics dan Ruangguru. Tahun ini, nama dari forum ini berubah menjadi G20 Digital Innovation Network.G20 Digital Innovation Network menekankan pesan Presidensi G20 Indonesia dengan mengadopsi tema “The Rise of the Digital Economy: Post-pandemic Recovery and Beyond”, yang ditekankan melalui beberapa sektor antara lain:1. Mewujudkan perawatan kesehatan global yang adil dan terjangkau melalui teknologi (Kesehatan / Healthcare)2. Percepatan transisi menuju sumber energi hijau & terbarukan di berbagai sektor (Energi Terbarukan / Green & Renewable Energy)3. Menciptakan transformasi digital yang inklusif melalui pengembangan pendidikan dan literasi digital lebih lanjut untuk kesejahteraan bersama di era digital (Pendidikan dan Teknologi / Education & Technology)4. Memperkenalkan solusi keuangan digital kepada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi (Keuangan Inklusif / Financial Inclusivity)5. Menciptakan rantai pasok yang lebih baik kedepannya (Rantai Pasok / Supply Chain)“Mengikuti tonggak kuat Nalagenetics dan Ruangguru pada G20 Innovation League tahun lalu, kami bersyukur untuk dapat kembali mengambil bagian dalam memperkuat ekosistem digital Indonesia, yang kami yakini dapat bermanfaat secara global. Selamat kepada Xurya, Nusantics, dan Komunal,” kata Melisa Irene, Partner East Ventures.