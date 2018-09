Sistem Belanja QR dari JD.ID di Stasiun Kereta Jabodetabek

: JD.ID mengumumkan kehadiran JD.ID Virtual, layanan yang menawarkan metode belanja non tunai dengan memanfaatkan teknologi QR.Layanan ini telah hadir serentak di wilayah sekitar Jabodetabek mulai 5 September 2018. “JD.ID Virtual diharapkan jadi solusi nyata bagi industri ritel modern,” ujar President Director JD.ID Zhang Li.Saat ini, JD.ID telah mengujicoba JD.ID Virtual di sembilan stasiun kereta utama di wilayah Jabodetabek, dalam bentuk rak papan banner serupa di mini market.Rak ini berisi produk kebutuhan rumah tangga yang dapat dibeli konsumen dengan memindai kode QR yang tersemat di bawah gambar produk via aplikasi mobile JD.ID.JD.ID kemudian akan memproses dan mengirimkan produk ke alamat pengantaran yang dipilih konsumen, serupa belanja online lainnya. JD.ID memilih stasiun kereta sebagai lokasi pengujian layanan karena dinilai menjadi lokasi penting bagi keseharian masyarakat Indonesia.Sebab menurut Biro Pusat Statistik pada riset tahun 2018, jumlah penumpang KRL Jabodetabek menunjukkan jumlah yang secara konsisten meningkat, tidak pernah kurang dari 24 ribu orang per bulannya. Sedangkan menurut data PT Kereta Commuter Indonesia, pengguna KRL rata-rata selama 2018 sebanyak 1.001.438 pengguna per hari.Pada tahap awal, JD.ID Virtual tersedia di sembilan stasiun kereta di Jabodetabek, yaitu stasiun Jakarta Kota, Sudirman, Sudimara, Juanda, Gondangdia, Cikini, Tebet, Pasar Minggu, dan Depok Baru.(MMI)