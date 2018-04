Cashbac Ingin Pasang Cashback Cepat dan Instan

Satu lagi pemain baru alam industri fintech Indonesia adalah Cashbac. Mereka secara resmi meluncurkan layanannya di Jakarta, Rabu 18 April 2018. Sesuai namanya, pasar yang dibidik Cashbac adalah aktivitas belanja masyarakat, terutama mereka yang menyukai program cashback.Tren gaya hidup telah menjadi bagian dari keseharian aktivitas masyarakat kota dan semakin berperan sebagai penggerak ekonomi. Berbagai resto, kafe, hingga klinik kecantikan dan kesehatan tumbuh berkembang setiap bulannya.Hal ini disikapi banyaknya pelaku usaha yang menawarkan keuntungan tambahan berupa untuk memenangkan hati pelanggan. Namun, semakin banyak dan beragamnya informasi menimbulkan batasan bagi pelanggan untuk mengonsumsi informasi tersebut.Cashbac ingin menjadi layanan yang bisa menampilkan semua program cashback dari berbagai merek di Indonesia. Mereka mengklaim bisa memberikan cashback secara cepat.“Kami percaya saat ini masyarakat semakin pintar dalam mengonsumsi gaya hidup yang juga mampu memberikan keuntungan berlipat bagi mereka,” Ungkap Mario Gaw, CEO Cashbac.Untuk menggunakan Cashbac, pengguna cukup menghubungkan kartu kredit atau kartu debit dengan Cashbac, tanpa perlu melakukan top up saldo.Mereka menyediakan metode instan “Tap to pay” atau “Scan QR” ketika melakukan pembayaran, sehingga pengguna tidak perlu membawa uang tunai maupun kartu pembayaran. Cashbac juga diklaim menawarkan keamanan karena setiap transaksi menggunakan personal pin.Sebagai bagian dari peluncuran, mereka mengumumkan program khusus yang berlangsung tanggal 18-22 April. Program ini termasuk cashback sampai 50 persen dan menggandeng bank UOB.Saat ini Cashbac fokus untuk memperbanyak jumlah merchant dari sisi restoran hingga klinik kesehatan dan kecantikan, namun kedepannya, berbagai transaksi kaum urban seperti fashion dan travel juga telah disiapkan untuk segera dihadirkan.“Kami sangat optimistis akan target peningkatan jumlah merchant di tahun ini, ditambah kerjasama dengan metode pembayaran lainnya sehingga Cashbac tidak hanya akan dinikmati di merchant offline namun juga online. Kami yakin kaum urban akan mengasosiasikan Lifestyle Jaman Now dengan Cashbac kedepannya.” tutup Mario.(MMI)