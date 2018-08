Apple Hapus 25 Ribu Aplikasi di App Store Tiongkok

Apple dikabarkan menghapus lebih dari 25 ribu aplikasi dari App Store mereka di Tiongkok karena puluhan ribu aplikasi itu dianggap telah melanggar regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Tiongkok.Setidaknya empat ribu aplikasi itu memiliki tag berupa "judi", menurut laporan Bloomberg. Sementara menurut laporan media nasional Tiongkok, CCTV, Apple telah menghapus sebanyak 25 ribu aplikasi."Aplikasi judi kini ilegal dan tidak lagi diizinkan di App Store Tiongkok," kata Apple dalam sebuah pernyataan resmi pada The Wall Street Journal."Kami telah menghapus banyak aplikasi dan developer karena mencoba untuk mendistribusikan aplikasi judi di App Store dan kami terus berusaha untuk menemukan dan mengenyahkan mereka dari App Store.""Apple sendiri memiliki peraturan terkait aplikasi apa saja yang diizinkan untuk masuk ke App Store, tapi mereka tidak mengikuti peraturan tersebut, yang berujung pada banyaknya aplikasi lotere palsu dan aplikasi judi," The Wall Street Journal mengutip CCTV.Menurut laporan The Verge, Apple melakukan ini karena semakin banyak berita negatif terkait Apple di Tiongkok. Biasanya, dalam berita itu, Apple dituduh tidak bekerja cukup keras untuk melawan kegiatan online ilegal di Tiongkok.Sebelum ini, Apple harus melakukan langkah khusus untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Tiongkok. Misalnya menghapus aplikasi The New York Times dan aplikasi layanan VPN.Banyaknya jumlah aplikasi judi di App Store Tiongkok bukanlah hal yang mengejutkan. Namun, keputusan Apple untuk menghapus puluhan ribu aplikasi menunjukkan bahwa perusahaan asing tetap harus mematuhi peraturan pemerintah Tiongkok jika mereka ingin beroperasi di negara dengan populasi terbesar tersebut.(MMI)