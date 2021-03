Samsung Umumkan Jajaran Layar Pendukung Gaya Hidup

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Samsung Electronics mengumumkan jajaran produk TV cerdas dan monitor terbarunya untuk tahun 2021, di ajang Virtual Unbox & Discover. Produk terbaru ini terdiri dari lini Micro LED, Samsung Neo QLED, Lifestyle TV, dan monitor, serta soundbar.“Peran televisi dalam kehidupan kita telah berkembang—dan pada tahun 2021, Samsung terus mendefinisikan ulang peran televisi di seputar kebutuhan dan passion konsumen,” ujar Senior Vice President, Home Entertainment Division, Samsung Electronics America James Fishler.Samsung menyebut bahwa kini, TV tidak lagi hanya sekadar sebagai perangkat untuk menonton film dan acara, tapi juga menjadi alat bantu ruang konferensi dan pusat kebugaran. Pada tahun 2021 ini, Samsung menghimpun kemampuan teknologi Micro LED ke dalam form factor TV tradisional.Teknologi Micro LED ini tersedia dalam ukuran 110 dan 99 inci secara global mulai akhir Maret 2021, sedangkan ukuran 88 inci akan meluncur pada musim gugur mendatang, diikuti oleh ukuran 76 inci.Samsung mengklaim Micro LED inni dapat menjadi layar 4-in-1, memungkinkan pengguna menonton konten dari empat sumber berbeda secara bersamaan berkat dukungan fitur Quad View (4Vue).Sementara itu, Samsung juga memperkenalkan Samsung NEO QLED, berukuran 1/40 kali ukuran LED konvensional, menjanjikan warna hitam kelam, cahaya lebih terang dan teknologi upscalling lebih cerdas dari produk TV Samsung sebelumnya.Samsung Neo QLED berbekal fitur berkemampuan menaikkan level permainan, dengan dukungan resolusi hingga 4k, refresh rate 120 frame per detik, dan response time 5,8ms. Fitur lain yang tersedia di Samsung Neo QLED adalah Game Bar dan Super Ultrawide Gameview.Pada varian keluaran tahun 2021, produk ini juga berbekal Samsung Health, yang didukung fitur Smart Trainer dengan kamera opsional yang dijual terpisah. Fitur ini memanfaatkan AI untuk menganalisis postur Anda dan memberikan feedback secara real-time untuk membetulkan postur Anda ketika menggunakan video instruksional.Pada tahun 2021, Samsung Neo QLED 8K (QN800A and QN900A) akan tersedia dalam ukuran 65, 75, dan 85 inci, sedangkan model beresolusi 4K (QN90A and QN85A) akan tersedia dalam pilihan ukuran lebih beragam, dari 50 inci.Samsung juga memamerkan versi baru dari The Frame yang hadir dengan desain lebih ramping dan dapat dikustomisasi, dari mounting baru Slim Fit Wall Mount, hingga lima pilihan bezel dan penawaran lain dari pihak ketiga.Samsung juga menawarkan cara baru memajang The Frame 2021 melalui My Shelf, aksesoris yang akan diluncurkan secara global tahun ini. My Shelf dapat dilekatkan pada The Frame berukuran 55, 65, dan 75 inci, dan akan tersedia dalam 4 pilihan warna yaitu beige, putih, coklat, dan hitam.Selain itu, Samsung turut memamerkan Samsung Interactive Display Flip berukuran 75 inci dan dapat digunakan untuk menulis, menggambar, dan mengedit. The Flip berbekal fitur konektivitas lengkap untuk sistem kerja dan belajar hybrid.Perangkat ini juga memungkinkan satu tim terdiri dari 20 orang bekerja secara bersamaan, dan melakukan sinkronisasi perangkat untuk berbagi konten secara langsung, dan memungkinkan pengguna melihat presentasi rekan.Layar 75 inci yang dirancang untuk mendorong kolaborasi lebih besar, meningkatkan produktivitas, dan memungkinkan pertukaran ide lebih mulus seamless ini melengkapi layar 55 inci, 65 inci, dan 85 inci yang telah tersedia.Selain itu, lini produk soundbar Q Series 2021 menggunakan teknologi eksklusif Q-Symphony, diklaim mampu melakukan sinkronisasi audio dari Samsung TV untuk menghadirkan suara tiga dimensi yang disempurnakan.Soundbar ini juga berkemampuan mengukur lingkungan guna memproyeksikan audio ke arah yang dibutuhkan dengan presisi.(MMI)