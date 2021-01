XL Axiata Implementasikan Platform Zero Touch Operation

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) mengumumkan pihaknya mulai mengimplementasikan platform Zero Touch Operation, termasuk otomatisasi pengelolaan jaringan (Automation NOC- Network Operation Center).“Penerapan platform Zero Touch Operation ini merupakan bagian dari transformasi digital yang terus kami lakukan, di mana sejak tahun 2019 kami telah melakukan modernisasi pada setiap perangkat penunjang operasi,”ujar Direktur & Chief Information-Digitalization Officer XL Axiata Yessie D Yosetya.Yessie juga menambahkan agar dapat menyediakan berbagai layanan maksimal sesuai dengan ekspektasi pelanggan, pihaknya juga berupaya untuk meminimalisir dampak gangguan pada sisi jaringan.Dengan menerapkan platform ini, lanjut Yessie, banyak aktivitas operasional termasuk pengelolaan jaringan dapat diproses secara otomatis dengan pemanfaatan IT sehingga akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan bagi pelanggan.XL Axiata mengklaim bahwa saat ini, implementasi platform Zero Touch Operation tersebut menghadirkan sejumlah manfaat, termasuk peningkatan ketersediaan jaringan sekitar 4,2 persen, dan peningkatan volume unduh hingga 45 persen.Selain itu, implementasi ini juga disebut XL Axiata memungkinkannya mempercepat waktu respon terhadap persoalan jaringan hingga 90 persen, waktu untuk restorasi 35 persen, serta meningkatkan kualitas 4G hingga 18 persen.XL Axiata mengklaim bahwa seluruh indikator ini menunjukkan peningkatan kinerja penanganan gangguan dan peningkatan kualitas jaringan, dan dapat dirasakan secara langsung oleh pelanggan berupa kenyamanan menggunakan jaringan XL Axiata.Platform Zero Touch Operation memanfaatkan dukungan Machine Learning Algorithm untuk mengolah data yang ada pada sistem, guna menghasilkan informasi dan rekomendasi mengenai langkah yang perlu dilakukan.Langkah tersebut termasuk automatic resolution, berdasarkan aturan yang sudah ditentukan sebelumnya. XL Axiata bekerja sama dengan PT Huawei Tech Investment sebagai penyedia teknologi, dan sistem enablement dari Zero Touch Operation ini telah diterapkan XL Axiata sejak awal tahun 2020.Penerapan tersebut dilakukan dengan menghasilkan beberapa use case dari automatisasi operation. Proyek kerjasama XL Axiata dan Huawei Tech Investment tersebut ditargetkan akan selesai pada tahun 2023 mendatang.(MMI)