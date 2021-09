Ultah ke-2, State of Survival Siapkan Hadiah Mobil Lamborghini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: State of Survival mengumumkan perayaan ulang tahun dengan Ultimate Survival Kit Giveaway berhadiah total 200 supply case, Amazon gift card dengan total senilai Rp850 juta, dan supercar Italia, Lamborghini Huracan EVO, secara gratis.Untuk memeriahkan perayaan ulang tahun ke-2 tersebut, pihak developer FunPlus juga memperkenalkan kolaborasi dengan Bintang Korea: Kim Jong Kook.Mulai dari 1 September hingga akhir Oktober, Ultimate Survival Kit Giveaway adalah event in-game untuk membagikan halaman event State of Survival. Pemain hanya perlu mendapatkan Support / Dukungan. Kemudian Akumulasi Support dapat ditukarkan dengan hadiah dalam game, Amazon gift card, serta kesempatan untuk memenangkan Lamborghini.Cara pertama adalah membagikan halaman acara Ultimate Survival Kit Giveaway kepada teman dan pemain lain untuk mendapatkan Support. Support terkumpul ketika orang lain menekan tombol "HIT THE GAS", atau download game dengan menekan tombol "FULL THROTTLE".Tombol "HIT THE GAS" memberikan maksimum 300 Support per hari, sedangkan "FULL THROTTLE" hanya dihitung apabila pemain baru yang telah mengunduh game, memasukkan nomor teleponnya di halaman sharing pemain lain, dan tidak memiliki akun sebelum event dimulai.Pemain baru yang mendownload dan mendaftar dari halaman pemain lain akan secara otomatis mendapatkan Support gratis saat mereka juga ikut membagikan halaman acara. Pemain harus saling membantu dan pastikan untuk menyelesaikan tugas sebagai pendukung. Jika pemain mendapatkan pesan kesalahan, coba lagi keesokan harinya.Kedua, kumpulkan Prize Ticket sebanyak-banyaknya. Ketika Support mencapai nilai tertentu, pemain akan mendapatkan hadiah dalam game, yang akan didistribusikan melalui pesan dalam game.Hadiah berupa Prize Ticket, yang akan diterima setiap pemain ketika Support mereka mencapai nilai tertentu yaitu: 1200, 2100, dan 2700. Prize Ticket yang dikumpulkan dapat digunakan untuk menarik hadiah utama di acara mendatang dan jumlah Prize Ticket tentunya akan menentukan nilai keberuntungan kalian dalam pengundian hadiah!Ketiga, ikut acara Prize Draw. Dua acara pengundian hadiah akan diadakan pada akhir September dan Oktober, yang pertama eksklusif untuk hadiah Amazon dan yang kedua untuk mobil sport Lamborghini.Acara ini akan diadakan melalui live streaming dalam game dan platform live streaming lainnya secara bersamaan, termasuk halaman Facebook resmi dari State of Survival dan saluran YouTube. Nama pemenang juga akan terus ditampilkan dalam permainan.Akan ada satu Lamborghini Huracan EVO untuk satu pemain yang beruntung, Amazon gift card Rp14 juta untuk 10 pemain dan Amazon gift card Rp700 ribu untuk 1.000 pemain. Pemenang Hadiah Utama akan diumumkan melalui Live streaming, batch pertama untuk hadiah Amazon pada 30 September 2021 dan yang kedua untuk Lamborghini pada 4 November 2021.State of Survival juga berkolaborasi dengan anggota Running Man, Kim Jong Kook. Ada juga pembaruan baru lainnya dalam rangka ulang tahun, termasuk tema dan pahlawan baru, undian gratis, dan kolaborasi dengan The Walking Dead yang menghadirkan hero Daryl Dixon dalam game.