Berita Teknologi Terpopuler, Hoaks Pemilu 2019 dan 2024 hingga Tren Pemasaran B2B di 2024

Advertisement

(MMI)

Jakarta: Medcom.id merangkum berita teknologi terpopuler atau berita yang paling banyak dibaca pada hari Minggu, 14 Januari 2023 yang mungkin terlewat oleh pembaca Medcom.id.Di bawah ini, Medcom.id menyajikan rangkuman dari masing-masing berita teknologi terpopuler dilengkapi dengan tautan yang dapat diakses untuk menuju berita lengkap dari tiga berita teknologi terpopuler.Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan konten hoaks yang beredar selama masa kampanye Pemilihan Umum 2024 tidak sebanyak Pemilu 2019. Meskipun demikian, Menkominfo menegaskan hoaks tetap menjadi ancaman bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.“Selama masa kampanye Pemilu 2024 sejak 28 November 2023 hingga 11 Januari 2024, Kementerian Kominfo telah melakukan take down terhadap 51 konten terkait Pemilu serta menerbitkan sekitar 175 klarifikasi atas hoaks mengenai Pemilu,” tuturnya.Baca “Bandingkan Hoaks Pemilu 2019 dan 2024, Menkominfo: Menurun” di sini Asus mengumumkan kehadiran tri-mode travel router RT-AX57 Go. Router dual-band ini diklaim menawarkan WiFi berkecepatan tinggi hingga 3.000 Mbps.Router ini menyediakan konektivitas tri-mode untuk kebutuhan perjalanan, kantor, dan rumah melalui mobile tethering 4G dan 5G, mode WiFi publik (WISP), serta mode router, dengan fitur keamanan bebas biaya langganan serta beberapa fitur VPN. RT-AX57 Go juga dapat mendukung koneksi hingga 70 perangkat dengan dukungan saluran WiFi 160 MHz. Jumlah koneksi tersebut merupakan empat kali lipat lebih banyak dibandingkan kapasitas model sebelumnya.Baca “Router Mobille Asus RT-AX57 Go untuk Traveler” di sini Dalam menyambut tahun 2024, LinkedIn membagikan proyeksi 5 tren pemasaran B2B (Business to Business) yang diharapkan akan membimbing para profesional marketing melewati tantangan di masa depan.Matt Tindale, Head of Enterprise APAC, LinkedIn Marketing Solutions, memberikan pandangan mendalam mengenai evolusi strategis yang diantisipasi di tengah pesatnya pertumbuhan transformasi kecerdasan buatan (AI).Baca “Proyeksi 5 Tren Pemasaran B2B di 2024” di sini