ZTE Mungkin tak Boleh Pakai Android Lagi

Setelah ketahuan bahwa ZTE menjual perangkat Amerika Serikat di Iran, Departemen Perdagangan AS pada hari Senin melarang perusahaan-perusahaan AS menjual hardware dan software pada ZTE selama tujuh tahun.Seseorang yang tahu tentang hal ini menyebutkan, hal ini bisa membuat ZTE kehilangan lisensi penggunaan sistem operasi Android dari Google. Alphabet -- perusahanan induk Google -- dan ZTE telah membahas tentang pemblokiran ini. Namun, masih belum ada keputusan yang diambil, lapor CNET.Sistem operasi Android memang open source, yang berarti source code atau sumber kode dari OS itu bisa diakses semua orang.Karena itu, ada kemungkinan ZTE masih akan bisa menggunakan Android. Jika ZTE kehilangan lisensi Android, mereka bisa menggunakan source code Android untuk membuat OS baru dengan Android sebagai basisnya.Kemungkinan lainnya, Departemen Perdagangan hanya melarang ZTE menggunakan sekumpulan layanan milik Google, seperti Google Play Store."ZTE sadar akan larangan yang dibuat oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat," kata ZTE dalam pernyataan resmi."Sekarang, perusahaan sedang memperhitungkan potensi dampak dari larangan ini pada perusahaan dan berdiskusi dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan respons yang sesuai."Pemblokiran ini, yang berarti perusahaan AS seperti Qualcomm dan Dolby tidak bisa menjual komponen mereka untuk ponsel ZTE, muncul setelah ZTE mengaku bersalah pada Maret 2017 karena mengirimkan perangkat AS ke Iran dan Korea Utara secara ilegal.Perusahaan Tiongkok itu setuju untuk membayar denda USD1,2 miliar (Rp16,5 triliun). Selain itu, ZTE juga harus menghukum pekerja yang terlibat langsung dalam pelanggaran ini.(MMI)