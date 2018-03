Sony Bawa Kamera Mirrorless Sony A7 III ke Indonesia

: Sony resmi meluncurkan kamera mirrorless full-frame terbarunya, Sony A7 III dalam model ILCE-7M3. Kamera ini dibekali dengan fitur sensor 24,2MP back-illuminated Exmor R CMOS terbaru, dibekali dengan sensitivitas lebih baik dan dynamic range 15 stop bersensivitas rendah.“Dengan kamera α7 III terbaru, kami menggabungkan berbagai teknologi fotografi terbaru dan termutakhir dari seri α9 dan α7R III dengan sensor back-illuminated 24.2 MP terbaru untuk memberikan kesempurnaan kamera full-frame bagi para penggemar fotografi,” kata President Director of Sony Indonesia Kazuteru Makiyama.Sensor 24,2MP back-illuminated Exmor R CMOS pada Sony A7III ini juga didampingi prosesor BIONZ X terbaru, diklaim memiliki kecepatan pemrosesan hingga 1,8 kali lebih cepat dibandingkan pendahulunya, a7 II.Untuk ISO, Sony membekali a7 III dengan jangkauan ISO 100 hingga 51200, dan dapat ditingkatkan menjadi ISO 50 hingga 204800 untuk gambar diam.Selain itu, kamera ini juga dibekali dengan cakupan AF sebesar 92 persen, fast-shooting hingga 10fps via mechanical shutter atau juga disebut sebagai silent shooting. Kemampuan tersebut juga didukung oleh fitur Eye AF, yang juga dapat bekerja saat kamera α7 III digunakan bersama lensa Sony A-mount dan adapter LA-EA3.Kamera ini juga dibekali dengan kemampuan perekaman video 4K beresolusi 3840X2160 piksel, dengan profil gambar HLG (Hybrid Log-Gamma), serta S-Log2 and S-Log3 untuk peningkatan fleksibilitas color grading dan juga Zebra functionality, Gamma Display assist dan proxy recording.Sony α7 III terbaru akan tersedia di Indonesia pada bulan Mei 2018, dengan program pre-order dimulai pada tanggal 29 Maret 2018. Sony α7 III dipasarkan seharga Rp28.999.000 hanya untuk bodi dan Rp31.999.000 untuk α7 III dengan kit lensa SEL2870.(MMI)