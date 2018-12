Penggemar PewDiePie Bobol Wall Street Journal

Penggemar PewDiePie meretas Wall Street Journal, mengubah tampilan situs sehingga situs menunjukkan permintaan maaf dari media tersebut.Sebuah artikel bersponsor pada situs rekan Journal diubah sedemikian rupa sehingga ia menunjukkan pesan permintaan maaf pada PewDiePie dan menyebutkan bahwa sang YouTuber telah digambarkan secarra salah oleh para wartawan media cetak tersebut.Catatan itu juga mengatakan bahwa Journal akan menjadi sponsor PewDiePie untuk melawan kanal pesaing dalam perlombaan untuk mencari pengikut terbanyak.Juru bicara Wall Street Journal berkata pada The Verge bahwa mereka tahu akan masalah ini dan telah memulai penyelidikan. "Halaman yang diretas ada di bawah WSJ. Custom Solutions, unit dari divisi iklan, yang tidak terhubung dengan redaksi The Wall Street Journal," katanya.Wall Street Journal dengan cepat menghapus halaman yang telah diedit tersebut. Sayangnya, halaman itu tetap bisa diakses di The Internet Archive.Penggemar PewDiePie menganggap Wall Street Journal sebagai musuh sang YouTuber sejak media itu melakukan penyelidikan pada kanalnya pada Februari 2017.Dari investigasi tersebut, WSJ membuat artikel tentang penggunaan bahasa berbau rasisme yang digunakan oleh PewDiePie. Ini membuat Felix "PewDiePie" Kjellberg harus membatalkan seri YouTube Red berjudul Scare PewDiePie.Para penggemar PewDiePie telah melakukan peretasan lebih dari satu kali untuk mempromosikan kanal sang YouTuber. Bulan lalu, seorang hacker mengklaim bahwa dia adalah pelaku dari serangan pada printer yang menyebabkan printer mencetak permintaan untuk mengikuti PewDiePie.Alasan lain dari serangan ini tampaknya adalah untuk mendukung PewDiePie yang kini tengah bertarung dengan kanal T-Series untuk mendapatkan pengikut terbanyak.Selama ini, PewDiePie merupakan kanal dengan jumlah pengikut terbanyak. Namun, T-Series, kanal label musik dan studio film dari India, diperkirakan akan bisa mengalahkan PewDiePie.(MMI)